Polêmico, Nainggolan reitera 'ódio' à Juventus e fala sobre afastamento da Seleção Belga

(Foto: Vincenzo Pinto/AFP/Getty Images)

Irreverente, sem 'papas' na língua, polêmico: este é Radja Nainggolan, considerado por muitos o 'coração' da Roma. Em entrevista concedida ao periódico 'Il Romanista', o volante belga não se esquivou de perguntas acerca da arquirrival Juventus e de sua relação estremecida com a Seleção Belga e seu comandante, Roberto Martínez.

Em fevereiro de 2017, um vídeo do atleta, gravado por torcedores romanistas, viralizou. Na gravação, o belga revelava seu 'ódio' pela Juventus, afirmando que o clube de Turim sempre ganhava de 'forma duvidosa'. Perguntado sobre qualquer arrependimento pelas declarações, Nainggolan foi categórico.

"Jamais, eu disse o que penso. Sempre falo o que acredito. Tudo começou quando eu ainda estava no Cagliari. Notei certas atitudes dos árbitros, pareciam sempre influenciados por eles [Juventus]. Quando isto aconteceu em uma partida contra a Juventus, marcaram dois pênaltis questionáveis contra nós. Eu disse que era sempre assim, sempre a mesma coisa, isso nunca muda. Por isso, quando você marca um gol contra a Juventus, adora comemorar", afirmou.

Outro tema abordado na entrevista foi a situação de Radja Nainggolan com a Seleção Belga. Fora das últimas convocações do treinador Roberto Martínez para as Eliminatórias da Copa do Mundo, o jogador revelou que se sente desrespeitado, pois sempre se doou ao máximo em campo.

"Eu realmente não entendo o motivo de não ser respeitado na Seleção da Bélgica como sou na Roma. Qualquer um pode ver em campo, sempre dei tudo de mim. Eu sempre digo o que penso, mas não acredito que eu tenha magoado alguém. Admiro aqueles que são honestos e falam com clareza. Talvez eu pague por isso. Talvez eles não gostem de mim, eu não sei", concluiu.