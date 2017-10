Artilheiro da Serie A, Ciro Immobile renova contrato com a Lazio

Google Plus

Immobile marcou dois gols contra a Juventus, na última rodada da Serie A (Foto: Marco Rosi/Getty Images)

A Lazio anunciou, neste sábado (21), em nota no site oficial, a renovação contratual do atacante Ciro Immobile e do goleiro Thomas Strakosha. O novo vínculo dos dois jogadores junto ao clube irá até 30 de junho de 2022.

O centroavante italiano, que chegou ao clube da capital em 2016 após passagem apagada pelo Sevilla, é o atual artilheiro da Serie A, com 11 gols. O camisa 11 marcou duas vez na vitória sobre a Juventus, na última rodada do campeonato, e deixou Paulo Dybala para trás na lista da artilharia.

A boa fase do jogador não se resume somente à liga nacional. Ele foi às redes duas vezes na decisão da Supercopa Italiana, novamente contra a Juventus, e duas vezes na Uefa Europa League. Ao todo, são 15 gols e três assistências em 12 partidas nesta temporada.

O albanês Strakosha, por sua vez, é cria das categorias de base da Lazio. O goleiro foi promovido ao profissional em 2012 e virou titular absoluto do time na época atual.