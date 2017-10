Sem criatividade ofensiva, Milan frustra sua torcida e fica só no empate com o Genoa

Tentando espantar a má fase, o Milan recebeu a equipe do Genoa neste domingo (22), no San Siro. Embora o objetivo dos rossoneri fosse a recuperação na Serie A, a partida não se desenhou com o esperado, resultando em um empate sem gols.

Com o empate, os donos da casa estacionam na 11° posição, a mesma que começaram na nona rodada. Já o Genoa, passa por um momento delicado, e chega aos seus 6 pontos, na 16° posição.

Depois da partida de hoje, o Milan volta a campo na próxima quarta-feira (25), visitando o Chievo. Enquando os Grifone tem a difícil missão de segurar o líder Napoli, em Gênova, também na próxima quarta.

Um a menos e sem criatividade

A partida começou de forma de forma tensa, visto que o técnico Vincenzo Montella, pressionado no cargo e necessitando de um vitória para acalmar os ânimos em Milanello, vinha de uma sequência de três partidas sem somar três pontos na Serie A.

Além de tenso, o jogo foi morno. O Milan simplesmente não conseguia criar chances para agredir o goleiro Mattia Perin, que executou apenas algumas defesas simples nos chutes de média distância de Suso e Bonaventura. Já do lado dos donos da casa Gianluigi Donnarumma foi trabalhar apenas nos acréscimos, encaixando a bola depois de um cabeceio no único contra golpe do Genoa.

O Milan tentou impôr a sua proposta de jogo, mas encontrou dificuldades para penetrar na defesa do Genoa. Os rossoneri apenas tocavam de um lado para o outro mas sem a objetividade que tanto a torcida cobrou. Enquanto isso, os Grifone que pouco fizeram, estavam à espera de um contra-ataque para inaugurar o placar, mas isso não aconteceu na primeira etapa.

Embora a partida não fosse de encher os olhos dos torcedores, o Genoa passou a ter um jogador a mais na metade da primeira etapa. Leonardo Bonucci deu uma cotovelada em Rosi, que só foi visto pelo árbitro depois de consultar o VAR e aplicar o cartão vermelho direto para o zagueiro. A partir do incidente, o jogo se desenhou de forma sonolenta, com toques de lado e sem pretensões mais ambiciosas, a não ser o 0 a 0 que caminhou até os primeiros 45 minutos iniciais.

(Foto: Getty Images Sport/Marco Luzzani)

Segundo tempo, mesma proposta

Quando as equipes retornaram ao gramado para a segunda etapa, o ambiente no San Siro era desolador por parte da torcida que já se mostrava desanimada com o primeiro tempo, esperando uma melhora nos 45 minutos finais.

A melhora aconteceu, mas não de forma tão eficiente, o Diavolo passou a jogar mais solto, mas depois da alteração proposta pelo técnico Montella, tirando Bonaventura cansaço e colocando Calabria, o time perdeu a criatividade que já não demonstrava.

Vendo a movimentação, Ivan Juric, comandante do Genoa, colocando Lapadula, jogador mais de presença de área que poderia inaugurar o placar para os Grifone que passaram a ter uma postura mais ofensiva, mas desperdiçou as chances que teve com finalizações sem direção.

Do lado dos anfitriões, Suso passou a ser o homem de criação, mas Kalinic não acertava o domínio no posicionamento das bolas alçadas na área. Vendo o desperdício no quesito técnico, o croata foi substituído por Cutrone que pouco fez. O Milan, ainda viu Lapadula quase marcar um gol quando saiu cara a cara com Donnarumma, mas contando um desarme providencial do zagueiro Zapata. Com uma partida pouco empolgante, o Milan saiu vaiado do San Siro.