Com Puma na mira, Milan e Adidas encerram parceria de quase 20 anos

Camisa principal do Milan, produzida pela Adidas, para a atual temporada (Foto: Divulgação/AC Milan)

Fim do longo ciclo entre Milan e Adidas. Em comunicado no site oficial, o clube italiano informou, nesta terça-feira (24), o encerramento da parceria com a empresa alemã, que fornecia produtos esportivos à agremiação desde 1º de julho de 1998.

"AC Milan e Adidas concordaram em terminar antecipadamente o acordo de patrocínio técnico ao fim da temporada 2017/18", divulgou o clube, em nota.

Com a Adidas, o Milan conquistou 12 títulos: duas Champions League, um Mundial de Clubes da Fifa, duas Supercopas da Uefa, três Scudetti (primeira divisão do Campeonato Italiano), três Supercopas da Itália e uma Copa Itália.

O Milan informou, também, que já assinou com o novo patrocinador esportivo, mas fez sigilo quanto ao nome. "A identidade do novo patrocinador técnico e os detalhes do acordo serão revelados nos próximos meses", dizia o comunicado.

No entanto, o jornal Gazzetta dello Sport afirma, na edição desta terça-feira, que a Puma é quem assinou vínculo com o Milan. De acordo com o periódico de Milão, a empresa, que veste a Seleção Italiana, o Arsenal e o Borussia Dortmund, pagará entre € 10 e 15 milhões por temporada aos rossoneri. O valor, relata a Gazzetta, é inferior ao que a Adidas desembolsava ao clube nos últimos anos.