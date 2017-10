Suso brilha, Milan goleia ‘freguês’ Chievo e se recupera na Serie A

Google Plus

O Milan voltou a vencer na Serie A. Depois de três jogos sem vitória – duas derrotas e um empate –, os rossoneri golearam o Chievo, nesta quarta-feira (25), por 4 a 1, em Verona, pela décima rodada do campeonato. O meia-atacante Suso foi o destaque do duelo. O espanhol marcou um gol e participou dos outros três: Cesar (contra), Çalhanoglu e Kalinic. Birsa descontou para os gialloblù.

Após um início de jogo morno, o Milan abriu o placar aos 36 minutos. Suso pegou sombra de bola, limpou o lance e bateu colocado, em sua jogada característica, no canto direito de Sorrentino. Antes do intervalo, o espanhol construiu a jogada que culminou no segundo rossonero: cruzou para a área, Cesar tentou tirar, mas acabou marcando contra.

O time de Verona é considerado um freguês do Diavolo, já que não consegue vencê-lo desde 2005.

Os outros gols saíram no segundo tempo. Dez minutos depois de os jogadores voltarem ao campo de jogado, Suso puxou contra-ataque, passou para Kessié, que encontrou Çalhanoglu avançando em velocidade pela esquerda. O camisa 10 turco ajeitou e finalizou de canhota para marcar o terceiro dos rossoneri.

Çalhanoglu fez o terceiro do Milan (Foto: Alessandro Sabattini/Getty Images)

O Chievo diminuiu com Birsa. O meia, que jogou no Milan de 2013 a 2015, aproveitou passe errado de Kessié, chutou de fora da área e superou Donnarumma. Mas o dia era dos visitantes, e, principalmente, de Suso. Três minutos depois, o camisa 8 espanhol deixou Kalinic em boa condição de finalizar, e o croata não desperdiçou: 4 a 1.

Com o resultado, o Milan chega a 16 pontos e sobe para a oitava colocação. O time do técnico Vincenzo Montella está a nove pontos da Lazio, equipe que abre a zona de classificação à próxima edição da Uefa Champions League. Já o Chievo cai para décimo lugar, com 15 pontos.

No sábado (28), o Milan disputará clássico contra a Juventus, em Milão, às 14h. O Chievo, por sua vez, buscará reabilitação na liga diante da Sampdoria, em Gênova, às 12h do domingo (29). Ambos os jogos serão válidos pela 11ª rodada da Serie A.