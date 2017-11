Milan decepciona, não vence AEK Atenas e aumenta pressão sobre Montella

O Milan continua decepcionando seu torcedor. Após perder o clássico contra a Juventus, os rossoneri empataram sem gols com o AEK Atenas, nesta quinta-feira (2), em Atenas, pela quarta rodada do Grupo D da Uefa Europa League. O resultado põe mais pressão sobre o técnico milanista, Vincenzo Montella. Na última rodada da competição continental, ambas as equipes não saíram do zero, em Milão.

Com o resultado, o Milan vai oito pontos e segue na liderança da chave. O AEK é o segundo, com dois pontos a menos que o time italiano. O Austria Viena goleou o Rijeka por 4 a 1, fora de casa, chegou a quatro pontos e tomou o terceiro lugar dos croatas, que, agora, ocupam a lanterna do grupo – têm três pontos.

Ambos os times voltarão a campo pela competição continental às 18h05 do dia 23 deste mês. As duas equipes atuarão em casa: o time grego mede forças com o Rijeka, em Atenas, enquanto os milanistas enfrentam o Austria Viena, em Milão.

Pelos campeonatos nacionais, AEK e Milan entrarão em campo no próximo domingo (5). Às 15h30, os gregos tentarão chegar à liderança da Super Liga contra o PAOK, em casa. Já o Diavolo visitará o Sassuolo, fora de casa, às 17h45, pela 12ª rodada da Serie A.

Jogo apático do começo ao fim

No segundo tempo, Montolivo acertou a trave do AEK (Foto: Louisa Gouliamaki/AFP)

O primeiro tempo na Grécia foi pouco movimentado. O AEK Atenas dominou os 20 minutos iniciais de jogo. Durante esse período, os gregos criaram duas chances de gol. A primeira, o brasileiro Rodrigo Galo pegou bola rebatida para fora da área e soltou um foguete à direita da meta rossonera. Depois, Hélder Lopes tabelou com Lazaros e finalizou de canhota, colocando Donnarumma para trabalhar.

O Milan, por sua vez, tinha dificuldade para quebrar as linhas adversárias. Com o meio-campo nulo, por vezes Bonucci avançava ao meio-campo e tentava iniciar algumas ações ofensivas, mas sem sucesso. André Silva e Cutrone quase não tocaram na bola. A equipe italiana terminou a etapa inicial sem acertar um chute a gol.

Vincenzo Montella, treinador do Milan, realizou uma alteração na volta do intervalo: tirou Cutrone e colocou Suso, principal destaque da equipe. Mas, apesar da modificação, quem assustou primeiro nos 45 minutos finais foi o AEK. Vranjes, em cabeçada após cobrança de escanteio, e André Simões, chutando de fora da área, levaram perigo à meta de Donnarumma.

Depois de 55 minutos (contando os dois tempos), o Milan enfim acertou o gol dos donos da casa. Montolivo recebeu passe de André Silva, entrou na área e soltou um pombo sem asa que carimbou a trave. Çalhanoglu foi outro que importunou os gregos, testando o reflexo do goleiro Anestis em um chute da intermediária.

Apesar das duas chances do Milan, o AEK não esfriou e seguiu gerando ações ofensivas. Em arremate de longa distância, Rodrigo Galo pôs Donnaumma para trabalhar. No entanto, as duas equipes não conseguiram marcaram gols, e a partida em Atenas terminou em 0 a 0.