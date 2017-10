Higuaín cala San Siro, Juventus bate Milan e segue firme na briga pelo Scudetto

No clássico deste sábado (28), o Milan recebeu a Juventus, no San Siro, pela 11ª rodada da Serie A e perdeu por 2 a 0. Os visitantes contaram com uma noite inspirada de Gonzalo Higuaín, que marcou os dois gols da partida e decretou a vitória bianconera. A equipe de Milão, por sua vez, encontrou dificuldades em se afirmar no jogo e sofreu com a grande quantidade de erros de passe.

Com o resultado, a Juventus assume a liderança momentânea da Serie A, com 28 pontos. Internazionale e Napoli, adversários da equipe de Turim na briga pelo título, ainda jogam na rodada. Já o Milan permanece na oitava posição, com 16 pontos somados.

Na próxima rodada, a Juventus recebe o Benevento, no próximo domingo (5), às 12h, no Allianz Stadium. No mesmo dia, o Milan enfrenta o Sassuolo, no estádio Città del Tricolore, às 17h45.

Milan pressiona, mas Higuaín abre o placar

(Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

Nos minutos iniciais de jogo, a equipe da casa mostrava superioridade e controlava as ações da partida. O Milan levava perigo ao ataque e a Juventus se fechava em seu campo de defesa, esperando a chance para sair em contra-ataque. Apesar da pressão inicial dos rossoneri, a Juve chegou mais perto do gol em falta perigosa cobrada por Pjanic.

Após os 15 minutos iniciais de jogo, a Velha Senhora conseguiu igualar as ações do jogo e passou a trocar passes dentro da metade milanista do campo aproveitando os espaços dados pelo Milan. Em boa troca de passes entre Pjanic e Dybala, o camisa 10 passou para Higuaín, que chutou no canto direito de Donarumma e abriu o placar para os bianconeri.

Na sequência, Kalinic perdeu a chance de empatar a partida em lance cara a cara com Buffon, após ótimo cruzamento de Borini, mas a bola passou no meio da área. Já nos acréscimos, Kalinic mandou a bola no travessão e na sequência, Rugani interceptou o chute, assim evitando o empate mais uma vez.

Higuaín brilha e decreta a vitória bianconera

(Foto: Daniele Badolato - Juventus FC via Getty Images)

Na volta dos vestiários, o padrão de jogo não se alterou. O Milan tentava chegar ao ataque, mas errava muitos passes e continuava dando muitos espaços para o setor ofensivo dos adversários. Montella tirou Biglia, que errou praticamente tudo na etapa inicial e saiu muito vaiado pela torcida, e colocou Antonelli para jogar pelo lado esquerdo de campo, dando mais liberdade a Borini no ataque e recuando Rodriguez.

Apesar da mudança tática na partida, a Juventus aumentou a vantagem com mais um gol de Higuaín. No lance, Asamoah tocou para Dybala, que fez o corta-luz deixando o lance livre para Higuaín chutar no canto direito de Donarumma. A partir do segundo gol, a Juve passou a controlar o jogo com calma, fato muito criticado por Allegri durante a semana.

Mesmo com as mudanças de Montella, a equipe milanista fazia uma partida abaixo do esperado e a torcida rossonera, sem paciência, deixava o estádio mais cedo. Após a metade do jogo, o ritmo da partida caiu e a chance mais clara de gol foi dos visitantes em falta cobrada por Dybala, Chiellini mandou para fora, mas o impedimento já havia sido assinalado. O juiz assinalou quatro minutos de acréscimo e apitou o fim de jogo.