Apático, Napoli perde para Atalanta em casa e é eliminado da Copa Itália

Líder da Serie A, o Napoli perdeu para a Atalanta nesta terça-feira (2) e caiu nas quartas de final da Copa Itália. Os napolitanos fizeram um jogo apático e foram derrotados por 2 a 1, em pleno estádio San Paolo, em Nápoles. Timoty Castagne e Alejandro 'Papu' Gómez marcaram os gols do time de Bérgamo, enquanto Dries Mertens descontou para os donos da casa.

Agora, a Atalanta espera o vencedor de Juventus e Torino, que se enfrentam nesta quarta-feira (3) no Allianz Stadium, em Turim, para saber quem enfrentará na semifinal, única fase onde há jogos de ida e volta.

Napoli e Atalanta voltarão a campo no próximo sábado (6). Às 12h (de Brasília), os partenopei têm compromisso com o Hellas Verona, em Nápoles. Já os nerazzurri irão à capital da Itália para encarar a Roma, no Olímpico, às 15h (de Brasília). Ambos os jogos válidos pela 20ª rodada da Serie A.

Poucas emoções no primeiro tempo

Rafael Tolói e Mário Rui disputam bola no San Paolo (Foto: Francesco Pecoraro/Getty Images)

Napoli e Atalanta entraram em campo com equipe mista em campo. Devido à alta quantidade de jogos no fim de dezembro e início de janeiro (somando Serie A e Copa Itália), os técnicos Maurizio Sarri e Gian Piero Gasperini optaram por optar alguns titulares.

O primeiro tempo foi fraco tecnicamente. O Napoli criou duas boas chances de gol. Primeiro, Callejón encarou a marcação, levou para a perna esquerda canhota e finalizou à esquerda da meta. Depois, Ounas alçou bola à área, Zielinski bateu fraco, e Berisha defendeu.

A jogada mais perigosa da Atalanta conseguiu na etapa inicial foi uma cabeçada do capitão 'Papu' Gómez, que obrigou o goleiro Sepe a espalmar pela linha de fundo.

Napoli joga mal e cai diante da Atalanta

Napoli amarga eliminadora dolorosa em casa (Foto: Francesco Pecoraro/Getty Images)

Se o primeiro tempo no estádio San Paolo teve poucas emoções, a segunda etapa começou movimentada logo no reinício de jogo. Cinco minutos após os jogadores voltarem dos vestiários, a Atalanta ficou em vantagem. Gómez cruzou, Cornelius chutou em cima de Mário Rui, a bola sobrou para Castagne, que fuzilou de perna direita.

Após o gol da Atalanta, Maurizio Sarri tratou de mexer no Napoli, sacando dois jogadores que jogam constantemente (Callejón e Hamsík) para colocar Insigne e Mertens, titulares indiscutíveis e destaques do setor ofensivo.

Porém, mesmo com a dupla Insigne-Mertens em campo, o Napoli não conseguiu encontrar espaços na defesa da Atalanta. O 5-3-2, variação tática sem a bola da Atalanta, reinou após o gol que tirou o zero do placar.

Aos 36 minutos, a Atalanta aproveitou o abatimento do Napoli no jogo e fez mais um. Gosens lançou para 'Papu' Gómez, o camisa 10 deixou Chiriches no chão e arrematou de canhota no alto. Partida decidida, correto? Errado.

Quatro minutos depois, Insigne alçou bola para a área, os zagueiros da Atalanta não se entenderam, e Mertens resvalou de cabeça para o fundo das redes. Os napolitanos se animaram com o 2 a 1, mas não deu tempo de buscar o empate. Assim, a Atalanta avançou à semifinal da Copa Itália.