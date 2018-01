Primeiro gol de Bonucci e centésimo jogo de Bonaventura: Milan vence Crotone em casa

Com uma atuação segura, o Milan bateu o Crotone, por 1 a 0, neste sábado (6), no San Siro, em Milão, pela 20ª rodada da Serie A. O zagueiro Leonardo Bonucci marcou o gol da vitória. Foi o primeiro tento do capitão pelo time milanês. O dia também foi especial para o meia Giacomo Bonaventura, que completou 100 jogos pela equipe no campeonato.

Com o resultado, o Milan chega a 28 pontos, sobe uma posição e aparece no décimo lugar, a 11 pontos da Roma, primeira equipe dentro da zona de classificação à Uefa Champions League. Já o Crotone permanece na 18ª colocação, com 15 pontos. O time da Calábria abre a zona de rebaixamento da liga.

Agora, a Serie A para por uma semana, voltando à ativa no dia 21 de janeiro, um domingo. O Milan visitará o Cagliari, na Sardenha, às 15h (de Brasília), ao passo que o Crotone viajará a Verona para medir forças com o Hellas Verona, às 12h (de Brasília). Ambos os jogos válidos pela 21ª rodada do campeonato.

Milan controla as ações e ganha em casa

O Milan dominou por completo o primeiro tempo, mas não conseguiu abrir o placar. A equipe rossonera melhorou o rendimento nos últimos dez minutos e criou três chances de perigo. Cutrone, de cabeça, mandou à esquerda do gol adversário. Biglia finalizou de canhota da intermediária e obrigou o goleiro Cordaz a realizar boa defesa.

Suso cruzou para a área, ninguém desviou, e o arqueiro do Crotone deu um leve toque na bola, que beijou a trave. Os visitantes sequer conseguiram gerar oportunidades de gol à meta de Donnarumma.

O Milan manteve o controle do jogo no segundo tempo e abriu o placar dez minutos depois do reinício do duelo. Çalhanoglu cobrou escanteio, Cordaz saiu mal do gol, a bola bateu em Bonucci e entrou. Foi o primeiro gol do zagueiro usando a camisa do Milan.

Em seguida, o time milanês fez mais um, mas o VAR (árbitro assistente de vídeo, em tradução livre) anulou o tento de Kessié. O meio-campista marfinense recebeu passe de Bonucci, que estava em posição irregular.

O Crotone demorou a criar uma chance de gol, mas quando o fez, quase marcou. Crociata tocou para Trotta, o atacante bateu rasteiro, e Donnarumma teve de fazer boa defesa. Mas o time da Calábria não importunou mais a meta rossonera. Antes do fim da partida, Cordaz salvou uma bola no ângulo chutada por Bonaventura.