Após primeiro gol, Bonucci descarta saída do Milan e afirma que responderá críticas em campo

Bonucci recebeu críticas da torcida no início da temporada, mas é titular e capitão do time (Foto: Marco Bertorello/AFP)

Decisivo na suada vitória do Milan sobre o Crotone nesse sábado (6), no San Siro, o zagueiro Leonardo Bonucci se mostrou satisfeito com seu primeiro gol usando a camisa rossonera. Após o jogo, o capitão da equipe destacou o bom início de ano não só para ele, mas para o time.

"Já fazia um tempo que me diziam que deveria marcar um gol e finalmente pude retribuir a confiança com esse gol e uma boa atuação. Entretanto, o que conta mais nesse momento é o espírito da equipe, e o início de ano não poderia começar melhor", contou o camisa 19 do Diavolo, em entrevista à Sky Sports Italia.

Criticado no início da temporada devido às atuações irregulares, Bonucci tratou de rechaçar qualquer dúvida quanto ao seu futuro, lembrando que tem longo contrato com o Milan. "Tenho contrato até 2022, não vejo porque devo dar atenção a especulações baratas", enfatizou o defensor.

Para o zagueiro, o Derby della Madonnina que o Milan venceu nas quartas de final da Copa Itália, na reta final de dezembro passado, pode ter significado a mudança de chave para a equipe.

"Durante uma temporada, existem partidas que te fazem mudar o sentido da temporada, e o Derby foi uma partida assim, mas já havíamos esse desejo que mudar bem antes. Aquele jogo fez com que a equipe evoluísse a confiança e a autoestima, agora conseguimos arriscar mais as jogadas", salientou.

Bonucci concluiu a entrevista confessando que vem realizando uma temporada cheia de altos e baixos e que precisa responder as críticas recebidas dentro de campo, com atuações de alto nível.

"Eu devo fazer falar o campo e, nesses seis meses, eu alternei bons e maus momentos. Agora, comecei o ano bem, mas cabe a mim responder somente em campo e basta. Os seis primeiros meses estão arquivados e devemos aprender com aqueles erros para fazer uma segunda parte de temporada em constante crescente", finalizou.

O Milan agora faz uma pausa pequena e volta a jogar somente dia 21, contra o Cagliari, fora de casa, em partida válida pela 21ª rodada da Serie A. O time ocupa a décima colocação, com 28 pontos, mas a apenas dois pontos da zona de classificação para a Uefa Europa League.