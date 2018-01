Ex-Benfica, Lisandro Lopez chega à Internazionale e comemora: "É um sonho se tornando realidade"

López recebe apoio dos novos companheiros durante seu primeiro treino na Inter(Foto: Claudio Villa/FC Internazionale)

A Internazionale anunciou, nessa segunda-feira (15), a contratação do zagueiro Lisandro López junto ao Benfica. Aos 28 anos, o defensor chega por empréstimo de seis meses, com opção de compra avaliada em € 9 milhões.

Na temporada atual, o argentino atuou poucas vezes no clube português, onde marcou presença em apenas quatro partidas. Na Inter, ele reforça um setor que vem sofrendo com o desgaste físico. O técnico da equipe, Luciano Spalletti, já demonstrou insatisfação com as poucas opções para a zaga.

No Twitter oficial do clube, o anúncio da contratação foi feito, junto com um breve histórico do jogador dentro do site oficial do clube.

"A Inter contratou um novo jogar, Lisandro Lopez. O defensor argentino assina por empréstimo até junho de 2018 (com uma opção de compra).

Nascido em setembro de 1989, na província de Santa Fé, ele se profissionalizou no Chcarita Juniors, onde estreou como profissional na temporada 2008/09.

Em 2010, ele marcou presença em 25 jogos na liga argentina onde assinou com o Arsenal de Sarandi. Com a camisa vermelha e azul, Lisandro mostrou ser um dos mais promissores zagueiros argentinos no futebol de seu país. Em três temporadas, ele jogou 122 partidas, e marcou 17 gols somando todas as competições, onde venceu o troféu Clausura e a Supercopa Argentina em 2012.

Além disso, Lisandro marcou o gol da vitória contra o Belgrano, onde uma vitória do Arsenal de Sarandi coroava o time com o Clausura, o primeiro título nacional da história do clube.

Nos Águias, ele jogou por três anos e meio, contribuindo com o time para ganhar três títulos nacionais, uma copa, duas Supercopas e duas Copas da Liga.

Agora é a vez de uma nova aventura com os nerazzurri, bem-vindo à Internazionale, Lisandro!", publicou o clube.

Assim que firmou contrato e foi apresentado oficialmente, o zagueiro foi entrevistado pela Inter TV, e se mostrou muito feliz em estar fazendo parte do elenco do clube.

"Significa muito estar aqui. Jogar pela Internazionale, um dos maiores clubes da Europa, é um sonho se tornando realidade. Espero poder ajudar a equipe a atingir seus objetivos nesta segunda metade", pontuou Lisandro.