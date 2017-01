Gabriel Jesus tem gol anulado e City cede empate ao Tottenham em jogo eletrizante

Jogo de tirar o fôlego neste sábado (21). Pela 22° rodada da Premier League no Etihad Stadium, o Manchester City saiu na frente mas o Tottenham empatou a partida em 2 a 2, com todos os gols anotados na segunda etapa. O brasileiro Gabriel Jesus entrou na segunda etapa na vaga de Sterling, fazendo seu primeiro jogo pelo City.

Os Citizens saíram na frente com dois a zero, com tentos marcados por Sané e De Bruyne, contando com dois erros do goleiro Lloris. Delle Ali e Son marcaram dentro de 20 minutos que definiu um ponto para cada time. Jesus entrou aos 35 minutos do segundo tempo e quase marcou em cabeceio e teve um gol anulado por impedimento.

O empate evitou que os times encostassem no Chelsea. O City ficou na 5° posição com 43 pontos, já o Tottenham permaneceu na vice liderança, agora com 46 pontos, seis atrás dos blues, que ainda farão seu jogo na rodada.

No dia 31, o Tottenham vai ao Stadium of Light encarar o Sunderland às 17h45. O City viaja até Londres para enfrentar o West Ham na quarta (1°) às 18h no horário de Brasília.

Jogo bonito como esperado e City perdendo boas chances

Com começo de jogo estudado, só aos 7 minutos aconteceu o primeiro ataque trabalhado, com Sterling avançando sozinho, sem completar cruzamento. Em sequência, Aguero e Zabaleta tentaram marcar, mas pararam na linha de três zagueiros do Tottenham. No escanteio, Alderweireld evitou que o chute entrasse. O City era o único que agia de forma ofensiva, segurando os spurs na defesa.

Aos 19 minutos, David Silva bateu de esquerda, obrigando Lloris a espalmar no seu canto esquerdo. No lance seguinte, Zabaleta bateu do lado direito, desta vez Lloris apenas ficou olhando a bola passar rente a trave. O time de Londres só chegou na frente com perigo pelas jogadas laterais e perto dos 25 minutos.

A defesa do Tottenham se atrapalhou e De Bruyne roubou a bola próximo da área. O belga correu e fintou, batendo cruzado, mas o toque saiu pela linha de fundo. Como esperado, o duelo ficou extremamente tático, com ambos os times não abandonando das suas principais estratégias. Aos 33 minutos, Sané recebeu cruzamento e escorou de peixinho, assustando Lloris. O goleiro francês evitou outra investida, agora em cruzamento de Kun Aguero pelo lado esquerdo.

Os lances de maior perigo vieram aos 36 minutos, novamente com o City. Em outro vacilo defensivo, Aguero chegou na área e tocou para De Bruyne no lado esquerdo. O meia cruzou na medida para o argentino, que colocou de cabeça no canto, obrigando Lloris a fazer boa defesa. Em seguida, Aguero correu e driblou Dier, chutando rasteiro para outro trabalho de Hugo Lloris. Próximo do fim, foi a vez de Wanyama evitar a finalização em gol.

City marca duas vezes mas spurs empatam em duelo emocionante

O City começou o segundo e com quatro minutos abriu o placar. De Bruyne lançou do campo de defesa para Sané, que aproveitou saída errada de Lloris para tocar no gol vazio. Três minutos depois, Sterling correu pelo lado direito e cruzou na área. O goleiro francês não segurou a bola, sobrando no pé de De Bruyne, que ampliou o marcador.

Após o baque, o Tottenham de cara conseguiu a reação. Aos 13 minutos, Walker cruzou na cabeça de Delle Ali, que deixou Bravo sem chances de defesa. O City teve oportunidade de marcar o terceiro, mas Sterling caiu dentro da área sem ser tocado pelo zagueiro. Guardiola viu seu time novamente chegar ao ataque com facilidade. Com boa troca de passes, De Bruyne cruzou dentro da área, mas Dier tirou do sufoco.

Aos 27 minutos os spurs voltaram a ameaçar o gol de Bravo, com chute de Danny Rose do lado esquerdo. Outra vez o City teve chance para matar a partida. Sterling arrancou livre pelo meio e parou na defesa de Lloris, mas o time alegou que o atacante foi empurrado na área. No ataque do Tottenham segundos depois, Eriksen achou Kane, que tocou de calcanhar para Son. O coreano que entrou no intervalo bateu no canto direito de Bravo, empatando o duelo.

Guardiola pôs Gabriel Jesus na vaga de Sterling. No segundo toque na bola do brasileiro, o cabeceio passou perto da trave. Jesus chegou a marcar o gol de desempate, mas o camisa 33 estava impedido. As duas equipes ainda tentaram chegar ao ataque, mas esbarraram em defesas protegidas.