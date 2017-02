Touré exalta G. Jesus, mas pede calma: "No final da temporada podemos falar sobre ele"

Gabriel e Yaya em jogo do Manchester City (Foto: Alex Livesey/Getty Images)

Um dos jogadores mais experientes do elenco do Manchester City, o meio-campista Yaya Touré exaltou o início promissor de Gabriel Jesus na Inglaterra. Em quatro jogos, o atacante brasileiro, de 19 anos, marcou três gols e caiu nas graças dos torcedores. Touré, no entanto, pediu calma ao comentar sobre o começo empolgante do camisa 33.

“Ele é um jogador muito bom. Ele é muito rápido, afiado e inteligente. Porém, nós percebemos que temos que ter cuidado e não devemos ficar muito animados, porque ele tem que estar focado”, disse o marfinense, ao site oficial do Manchester City. “Nós queremos que ele continue, e no final da temporada podemos falar sobre ele”, completou.

Yaya pede calma com euforia em cima de Gabriel Jesus (Foto: Alex Livesey/Getty)

Com a chegada do técnico Pep Guardiola à frente da equipe, a diretoria do Manchester City adotou um novo sistema de contratações: buscar jovens jogadores. Além de Gabriel Jesus, que chegou a Manchester em janeiro deste ano mas o Palmeiras havia aceitado a proposta dos Citizens em agosto de 2016, o clube reforçou o time com Leroy Sané, promissor meia-atacante alemão ex-Schalke 04, e John Stones, zagueiro ex-Everton, no início da temporada.

Para Touré, é fundamental a presença de jovens atletas no grupo. “Precisamos ter jogadores jovens porque o City sempre é uma equipe que quer conquistar o campeonato. A mentalidade do clube é tentar conseguir novos jogadores e tentar fazer o melhor possível. Quando você vê [Kevin] De Bruyne, [David] Silva, Jesus, Sané, e Raheem [Sterling] jogando bem, você percebe que temos uma grande equipe com alguns jogadores jovens”, destacou.