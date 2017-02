Sensação no City, Jesus fala em busca pela perfeição e destaca: "Não posso ser tímido"

Três gols e uma assistências em quatro jogos: Gabriel Jesus (Foto: Stu Forster/Getty Images)

Decisivo na vitória sobre o Swansea, o atacante Gabriel Jesus vive um início dos sonhos no Manchester City. Após marcar na semana passada, contra o West Ham, seu primeiro gol pelo time inglês, o brasileiro foi às redes novamente neste domingo (5), no Etihad Stadium, pela 24ª rodada da Premier League. Desta vez, entretanto, o jovem de 19 anos estufou as redes duas vezes.

Após triunfo diante do Swansea, Gabriel exaltou sua atuação e citou seus familiares e amigos como energia para seu sucesso imediato no futebol inglês. “O que vem acontecendo comigo é fruto de trabalho de todos que fazem parte da minha vida: a minha família, os meus amigos que estão aqui e me ajudam no dia a dia, meu representante e a empresa que trabalha comigo. Fico contente de ter pessoas do bem ao meu lado para me ajudar”, disse o camisa 33, à ESPN.

“Muita parcela também de todos os jogadores do City, que me deram uma bela recepção, a comissão, torcida... Então, isso vem me ajudando muito. Pensei que fosse muito mais difícil em questão de clima, outra cultura, então eu fico muito contente com esse meu começo”, acrescentou.

Gabriel Jesus admite raiva por gol anulado e vai guardar camisa da estreia pelo Man City

Desde que chegou a Manchester, Gabriel Jesus jogou 278 minutos (três jogos pela Premier League e um pela Copa da Inglaterra), marcou três gols, forneceu uma assistência e deixou o argentino Sergio Agüero – principal concorrente pela titularidade no ataque – no banco de reservas.

“Tem que ser assim. Não posso ser tímido. Assim eu não vou conseguir jogar e fazer o que eu amo. A partir do momento que entro em campo para jogar e para treinar, eu concentro e fico à vontade. Não vou negar, é difícil. Mas os companheiros me deixam muito tranquilo. Algumas vezes eu tento forçar algumas jogadas, mas acabo perdendo. Mas logo recupero ou corro. Dou muita vida para recuperar a bola”, frisou.

“Não posso ser tímido. Assim eu não vou conseguir jogar e fazer o que eu amo” - Gabriel Jesus

Jesus também exaltou a parceria com os meias Leroy Sané e Raheem Sterling: “A gente vem se entendendo muito bem ali. São dois jogadores de muita qualidade, então fica bem fácil jogar com eles”.

O jovem ainda comentou sobre sua utópica busca pela perfeição. “A gente nunca vai estar perfeito, não só eu como todos os jogadores. A gente tem que buscar a perfeição, então é isso que eu busco. Sei que ela não vai vir, mas trabalho todos os dias; tenho muita coisa para melhorar”, analisou Gabriel, que se mostrou ser autocrítico.

“Eu gosto de trabalhar, de ver o que está me prejudicando, então isso me ajuda bastante. Eu fico muito contente por estar podendo realizar um sonho, que é vestir essa camisa do City e jogar na Europa. Não posso deixar escapar. Vim com o pensamento de jogar bola, porque a cidade [de Manchester] é muito diferente de São Paulo. Eu vim aqui para jogar bola, para focar na minha carreira e no meu aprendizado como jogador”, concluiu.