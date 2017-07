Para Guardiola, City precisaria de dez anos para chegar ao nível dos maiores da Europa

Foto: Getty Images

De acordo com Pep Guardiola, que teve passagens vitoriosas pelo Barcelona e Bayern de Munique, ainda demorará mais de dez anos para que o Manchester City consiga chegar ao nível dos maiores clubes da Europa.

Pep começou sua jornada no futebol inglês na temporada 2016/17, e depois de seu recente histórico de conquistas e inovação no esporte, nada menos que um título era esperado do técnico espanhol no comando dos Citizens. Ele foi eliminado nas oitavas de final da Uefa Champions League pela primeira vez em sua carreira como treinador, quando o City caiu diante ao Mônaco.

"Este ano não chegamos lá, mas vocês precisam perceber que o Barcelona não chegou às semifinais todo ano", disse Guardiola, em entrevista ao jornal catalão L'Esportiu.

"O City é um grande clube, eles estão Champions League nos últimos cinco anos seguidos, único da Premier League a fazer isso", enfatizou Pep. "Mas chegar ao nível do Barça, Real Madrid, Bayern, Juventus, é muito complicado. Você precisa de tempo - uma década."

Guardiola ainda tocou no assunto sobre ser criticado pelo seu estilo de jogo. Muitos especialistas que seu estilo não funcionaria na Inglaterra que é marcada por um jogo mais físico.

"Todo mundo diz, 'você deve mudar'. Eu digo, 'vocês que precisam de mudança'. Eu não vou mudar porque eu não sei outra forma de fazer isso e não sei como", avisou o espanhol.

"Aqui, como em qualquer lugar, são 11 contra 11 no mesmo espaço. A única diferença é que os árbitros permitem mais contato, então as partidas são mais disputadas. Jogadas que seriam faltas em qualquer outro lugar, aqui não são", continuou Guardiola.

"É verdade que existem seis clubes com potencial econômico e qualquer um deles pode vencer, mas existem clubes menores que conseguem marcar gols com ligação direta, com os contatos que os juízes não interpretam como falta. Mas eu continuo a pensar que se você jogar bem, você pode vencer", concluiu.