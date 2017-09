Grupo pede que Man United impeça fãs de cantarem música em referência ao pênis de Lukaku

Lukaku é o artilheiro da equipe inglesa (Foto: Stu Forster/Getty Images)

O grupo anti-discriminatório Kick It Out redigiu uma carta ao Manchester United pedindo que o clube impeça os torcedores a pararem de cantar uma música que faz referência ao tamanho do pênis do atacante Romelu Lukaku.

Na vitória do time inglês sobre o Basel, no Old Trafford, na semana passada, pela fase de grupos da Uefa Champions League, um grupo de fãs foi flagrado entoando um cântico "racista e discriminatório", na visão da Kick It Out, ao jogador belga.

A música é uma paródia da letra do clássico "Made Of Stone", da banda inglesa Stone Roses, e diz que Lukaku tem um "pênis de 24 polegadas", equivalente a 60cm.

"A Kick It Out tomou conhecimento de um vídeo de um canto racista de torcedores do Manchester United que foi gravado no dia 13 de setembro. A letra usada no canto é ofensiva e discriminatória. Estereótipos racistas nunca são aceitáveis tanto no futebol quando na sociedade em geral, independentemente de terem a intenção de mostrarem apoio a um jogador", afirmou um porta-voz do grupo.

Lukaku vive grande fase (Foto: Alex Livesey/Getty Images)

A Kick It Out contatou o Manchester United e espera que os torcedores que criaram o cântico sejam penalizado. "Entramos em contato com o Manchester United sobre esse tema e vamos trabalhar juntamente com eles e com a FA [Associação de Futebol da Inglaterra] para resolver essa questão da melhor maneira. Se recebermos mais exemplos de cantos discriminatórios, iremos encaminhar às organizações responsáveis para que os autores sejam punidos", acrescentou o membro da equipe.

Em nota, o Manchester United abraçou a causa e informou que tomará as medidas cabíveis para impedir que a música seja cantada nos estádios. "Estamos buscando conselhos de todas as organizações relevantes. O Manchester United tem tolerância zero com todas as formas de discriminação", dizia o comunicado.

Lukaku foi contratado pelo Manchester United na última janela de transferências, junto ao Everton, por cerca de £ 75 milhões (R$ 320 milhões), de acordo com a imprensa inglesa. O camisa 9 é o atual artilheiro da equipe, com seis gols em seis jogos.