Ronald Koeman não suporta pressão e é demitido do Everton

Foto: Shaun Botterill/Getty Images

O Everton vive um verdadeiro inferno astral. 18º colocado na Premier League, vindo de uma goleada por 5 a 2 diante do Arsenal, estando na zona de rebaixamento e lanterna no grupo E da Uefa Europa League, o clube de Liverpool anunciou nessa segunda feira (23) a demissão do treinador Ronald Koeman. O holandês estava no clube desde a última temporada, na qual os Toffees fizeram boa campanha, terminando na sétima colocação e classificados para a Liga Europa.

Koeman foi o terceiro treinador a ser demitido na atual temporada. Antes dele, seu compatriota Frank de Boer foi sacado do Crystal Palace, sendo substituído por Roy Hodgson e mais recentemente, Craig Shakespare deixou o cargo no Leicester City, sendo substituído interinamente por Michael Appleton. Além de Koeman, toda sua comissão técnica, incluindo seu irmão Erwin Koeman, foram destituídos.

Contratado em junho de 2016 pelo Everton, após duas temporadas com o Southampton, na qual colocou os Saints entre as principais equipes da Premier League, qualificando-a por duas vezes a Liga Europa, dando continuidade ao trabalho de Mauricio Pochettino, Koeman chegou ao Everton com um contrato de três temporadas, repleto de expectativas e ambições que visavam recolocar os Toffees nas competições europeias e montar um time competitivo no Campeonato Inglês.

Em números gerais, Koeman teve aproveitamento de 41,38% com o Everton. Em 58 partidas, venceu 24, empatou 14 e perdeu 20, sendo que só nessa temporada, já perdeu sete partidas, contando Premier League e Uefa Europa League. O clube divulgou em suas redes sociais uma mensagem anunciando a saída do treinador:

"O Everton Football Club confirma que Ronald Koeman não é mais treinador da equipe. O presidente Bill Kenwright, a comissão de diretores e o nosso acionista majoritário Fahrad Moshiri, desejam expressar nossa gratidão a Ronald por seus serviços nos últimos 16 meses, guiando a equipe a sétima colocação na última temporada da Premier League."