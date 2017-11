Guardiola não vê Manchester City imbatível: "Todos podem nos vencer"

Google Plus

"Você pode ganhar a Champions League e perder dias depois", defende Guardiola (Foto: Victoria Haydn/Manchester City FC)

Pep Guardiola rechaçou o pensamento de que seu Manchester City é invencível. Embora sua equipe esteja em ótimo momento na temporada, liderando com folga a Premier League o Grupo F da Uefa Champions League, o treinador acredita que todos os times têm chances de derrotar os Citizens.

"Tudo o que sei é que todos podem nos vencer", afirmou o espanhol, após a vitória por 3 a 1 sobre o Arsenal, nesse domingo (5), no Etihad Stadium. "Não importa o que aconteceu no passado. Você pode ganhar a Champions League e perder dias depois. As outras equipes querem nos vencer. Depende de nós. É tão importante se queremos lutar mais para ganhar o título", completou.

Em 11 rodadas da Premier League, o Manchester City contabiliza dez vitórias e apenas um empate. Desses triunfos, três foram contra equipes que geralmente lutam pelas primeiras colocações: Liverpool (5 a 0), Chelsea (1 a 0) e Arsenal (3 a 1). Guardiola destacou a importância de derrotar rivais diretos para alcançar o título da liga.

Guardiola agitado à beira do campo (Foto: Victoria Haydn/Manchester City FC)

"Na última temporada contra os contendores do título [Chelsea], conseguimos vencer duas vezes. Esta temporada, em novembro, já vencemos três. Nós falamos sobre isso. Se você quer ganhar o título, você tem que vencer o Chelsea, o Liverpool, o Arsenal e as outras equipes quem brigam pelo topo", ressaltou.

Pep ainda exaltou o desempenho do setor defensivo do City. A defesa sofreu 11 gols em 17 jogos neste início de temporada. "A qualidade dos jogadores é a razão pela qual estamos defendendo tão bem. Podemos ser mais sólidos. Poderia ter sido 3 a 0 [contra o Arsenal], então nós temos que melhorar", concluiu.

Assim como todos os outros times dos campeonatos europeus, o Manchester City faz uma pausa de duas semanas devido à Data Fifa, período para a realização de jogos de seleções. Os Citizens voltarão a campo no dia 18 deste mês para enfrentar o Leicester City, às 13h, fora de casa, pela 13ª rodada da Premier League.