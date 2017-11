Com gols polêmicos, Arsenal vence North London Derby e afasta Tottenham da liderança

O Arsenal venceu o clássico North London contra o Tottenham, na abertura da 12ª rodada da Premier League, neste sábado (18), pelo placar de 2 a 0, no Emirates Stadium. Os gols foram marcados por Shkodran Mustafi e Alexis Sánchez.

Com o resultado, a equipe do técnico Arsène Wenger chega provisoriamente à quinta colocação, com 22 pontos. Pior para os visitantes, que permaneceram com 23 e agora podem ver a diferença para o líder Manchester City chegar a 11 pontos no término da rodada.

Os dois times voltam a campo pela Premier League no próximo final de semana. O Tottenham recebe o West Bromwich no sábado, um dia antes de o Arsenal pegar o Burnley fora de casa.

Arsenal faz resultado no primeiro tempo

Pouco depois, aos 41 minutos, novamente em lance difícil para o assistente, foi a vez de Alexandre Lacazette ser garçom, servindo Sánchez, que dominou quase na pequena área e fuzilou Lloris.

Arsenal controla vantagem

O segundo tempo foi controlado pela equipe do Arsenal, mas teve boas chances para os dois lados. Pochettino tirou seus dois principais nomes, Harry Kane e Dele Alli, para as entradas de Fernando Llorente e Heung-Min Son, mas também não funcionou.

Diante da torcida encerra uma incômoda e até pouco tempo atrás improvável marca negativa do Arsenal diante do Tottenham: o time de Wenger não vencia o arquirrival pela Premier League há seis jogos, e o técnico Mauricio Pochettino estava invicto no clássico até este sábado.