Após eliminação, Ney Franco fica e sete jogadores são afastados

Os jogadores do São Paulo se reapresentaram na manhã desta sexta-feira (10), no CT da Barra Funda, após a derrota para o Atlético-MG pela Copa Libertadores. A manhã foi agitada pra toda equipe do Tricolor, isso porque Juvenal Juvêncio, presidente do clube esteve no local.



A eliminação no Campeonato Paulista e na Libertadores não ficaram impunes no São Paulo, e isso ficou claro quando o presidente chegou durante a atividade dos jogadores. Com o Juvenal presente, ressurgiram os rumores sobre a possível demissão do técnico Ney Franco. Mas todos foram surpreendidos quando o cartola, em entrevista coletiva, confirmou que Ney continua no comando e anunciou que sete jogadores estão a partir de hoje, afastados do elenco.



Os zagueiros João Filipe e Luiz Eduardo, o meia-atacante Cañete, o atacante Wallyson, o volante Fabrício e os laterais-esquerdos Cortez e Henrique Miranda, estão afastados do elenco a partir dessa sexta-feira e não irão para a Cotia-SP, onde o Tricolor treinará à espera do Brasileirão. A equipe vai treinar nas instalações da categoria de base, e os jogadores citados por Juvenal, devem ficar em São Paulo e treinar junto com outros. Os jogadores estão abertos para a negociação e devem ser emprestados.



Para substituir os atletas no período de afastamento quatro jogadores da categoria de base devem treinar em Cotia junto com os profissionais. Com a próxima partida marcada para o dia 26 de maio na estreia do Brasileirão, contra a Ponte Preta, o São Paulo tem tempo para tentar se reajustar e ter uma boa campanha no próximo semestre. A grande novidade é o retorno do lateral-esquerdo Juan, que estava afastado e voltará a fazer parte do grupo para suprir a ausência de Cortez.



Afastados: Da esquerda para a direita: Henrique Miranda, João Filipe, Cortez, Wallyson, Fabrício, Luiz Eduardo e Cañete