Santa Fe (COL) - Grêmio, assim acompanhamos

0:34 - Encerramos por aqui nossa transmissão. O Grêmio jogou muito mal e deixou o Santa Fe (COL) marcar o único gol que garantiu sua classificação. Parabéns aos colombianos e boa sorte ao Grêmio no Brasileirão que se inicia no sábado (25). Obrigado a todos que acompanharam e até a próxima!

Zé Roberto: "Nós lutamos até o final. Perdemos no detalhe. Temos mais seis meses para trabalhar agora. Brasileiro e outras competições que possam aparecer."

0:29 - Dos seis brasileiros que estavam na competição, apenas Atlético-MG e Fluminense seguem para a próxima fase.

49 - TERMINA O JOGO EM BOGOTÁ! O SANTA FE (COL) VENCE POR 1 A 0 E ELIMINA O GRÊMIO.

47' - Pará tabela com Kleber. A bola fica com Vargas que perde o gol, com a meta vazia. Inacreditável!

46' - Pará arrisca de longe e manda direto pra linha de fundo.

46' - Kleber aciona Souza que cruza para Vargas. A zaga afasta.

45' - Teremos 4 minutos de acréscimo!

44' - CARTÃO AMARELO - Souza leva cartão amarelo por reclamação.

42' - SUBSTITUIÇÃO NO SANTA FE (COL)! Sai: Borha; Entra: Quiñonez

41' - SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO! Sai: Fernando; Entra: Marco Antonio.

41' - Barcos sai do gramado reclamando muito.

40' - SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO! Sai: Barcos; Entra: Welliton.

38' - Medina arrisca de longe e manda bola por cima da goleira.

37' - SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO! Sai: Elano; Entra: Kleber.

36' - Com o gol, o Grêmio vai sendo eliminado da Libertadores da América.

35' - CARTÃO AMARELO - Na comemoração do gol, Medina é punido por excesso de comemoração.

34' - Medina recebe de Pérez e, na saída de Dida, toca para o fundo das redes, abrindo o placar para o Santa Fe (COL)

34' GOOOOOOL DO SANTA FE (COL).

33' Vargas cruza pela direita. A bola é afastada pela zaga e a sobra fica com Souza, que manda para fora.

32' - SUBSTITUIÇÃO NO SANTA FE (COL)! Sai: Torres; Entra Valencia.

31' - Vargas lança para Barcos, mas o argentino não consegue chegar e deixa a bola ir pela linha de fundo.

29' - Pérez levanta na segunda trava e Barcos afasta de cabeça.

28' - Molina cobra lateral, Fernando intercede e manda para a linha de fundo. Escanteio pro Santa Fe.

27' - CARTÃO AMARELO - André Santos é advertido com cartão por fazer cera.

26' - Meza recua a bola e perde para Vargas. O atacante foi para cima, mas Vargas, o goleiro colombiano, ganha a disputa e fica com a bola.

25' - Borja sofre falta, que foi cobrada rápida.

24' - Grêmio sofre pressão. O atacante Barcos está na defesa.

23' - Medina chuta para o gol e Dida salva o Grêmio novamente.

22' - Barcos sofre falta. Na cobrança, Elano levanta na área e García afasta.

20' - Pérez cobra escanteio na área. No bate-rebate, Valdés cabeceia e Dida se estica todo para tirar a bola e salvar o Grêmio.

18' - Pérez cruza na área e Barcos afasta de cabeça.

16' SUBSTITUIÇÃO NO SANTA FE (COL)! Sai: Cuero; Entra: Molina

16' - Pérez cobra muito bem, mas a bola vai para fora.

15' - Elano comete falta em Pérez.

15' - Vargas sai na velocidade, toca para Barcos que devolve para o chileno, mas é desarmado.

14' - Zé Roberto pega mal na bola e manda longe da meta.

13' - Pará ganha de García na corrida e sofre falta em frente da área. Zé Roberto na bola.

12' - André Santos divide com Torres e ganha lateral para o Grêmio.

11' - Barcos sente dores no joelho e é rapidamente atendido fora do campo.

9'- Tensão no Grêmio. Barcos chama atenção de Zé Roberto e os dois discutem.

8' - Fernando sofre falta de Bedoya.

7' - Cuero é acionado, mas é marcado impedimento do jogador colombiano.

4' - Medina passa por Werley e, na cara do gol, manda a bola nas mãos de Dida.

3' - Elano levanta bola na área, Meza afasta e André Santos fica com a sobra, mas chuta para fora.

2' - Zé Roberto é empurrado. Falta perigosa. Elano na bola.

1' - Jogo parado. Torcedores colombianos jogam rolos de papel higiênico em Dida. Goleiro tira alguns rolos que caem no gramado e Medina o ajuda.

0' - COMEÇA O SEGUNDO TEMPO DA PARTIDA!

23:34 - Uma grande bandeira é "asteada" sobre a torcida colombiana.

23:32 - O atacante Barcos pouco tocou na bola. Um resultado ruim para o Tricolor gaúcho.

23:30 - Neste primeiro tempo tivemos três finalizações de cada lado. Porém, vemos um Grêmio mais preocupado em se defender do que atacar.

23:20 - Jogadores do Santa Fe reclamam dos acréscimos, segundo eles, os jogadores gremistas fizeram muita cena.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

46' - Pérez levanta e Werley corta para fora.

45' - Falta perigosa para o Santa Fe.

44' - Na cobrança do escanteio, Fernando chega na bola, mas Bedoya chega antes e manda para linha de fundo. Em nova cobrança, Valdés afasta.

43' - Elano na cobrança de escanteio, torcedores colombianos jogam objetos no jogador brasileiro.

42' - Cuero passa por André Santos, chuta forte de pé esquerdo e Dida manda para escanteio.

39' - Contra-ataque do Grêmio. Vargas avança e é empurrado.

39' - Pérez levanta de pé direito e Souza chega para cortar.

38' - Souza faz falta. Omar Pérez vai para a cobrança.

35' - CARTÃO AMARELO - Anchico empurra Souza e é advertido.

35' - Torres deixa Pará para trás e levanta na área para Borja. Dida sai e fica com a bola.

34' - Vargas tabela com Barcos, mas é interceptado pela defesa colombiana.

33' - Na cobrança, Pérez cobra rasteiro e Zé Roberto afasta o perigo.

32' - CARTÃO AMARELO - Elano chega atrasado com pé alto em García e é advertido com cartão.

31' - Barcos é derrubado.

30' - Na cobrança da falta, Fernando manda por cima da goleira de Vargas.

30'- CARTÃO AMARELO - Vargas aplica drible em Valdés e é derrubado. Cartão amarelo para o jogador do Santa Fe.

29' - Partida está em andamento.

28' - García agrediu com uma cotovelada o jogador Elano. Médicos atendem jogador gremista.

26' - O capitão Barcos se mostra muito nervoso. Argentino já chamou a atenção de Bressan e André Santos.

25' - Pressão da torcida colombiana. Na cobrança de tiro de meta, torcedores atrás do gol gremista, gritam o nome de Dida.

24' - Pérez cobra muito mal a falta e manda para fora.

22' - Torres empurra Souza e é marcado falta para o Grêmio.

20' - Borja recebe na área, gira e manda por cima da goleira.

19' - CARTÃO AMARELO - Bressan faz falta em Medina e recebe cartão amarelo.

18' - Cristian Borja recebe na área, sozinho e cabeceia. A bola bate na trave e vai para fora.

17' - Jogadores do Santa Fe reclama da cera que os jogadores gremistas estão fazendo.

16' - CARTÃO AMARELO - Zé Roberto levanta muito a perna e acerta o peito do adversário. Roberto Silvera mostra o cartão amarelo para o jogador tricolor.

13' - Na cobrança da falta, Pérez levanta na área e Borja cabeceia para defesa tranquila de Dida.

12' - Borja sofre falta de André Santos. Perigo na área do Grêmio.

11' - Medina tenta chegar no ataque, mas é interceptado por Werley.

10' - Elano fica no gramado e o árbitro chama a atenção do meia gremista.

8' - Elano cobra falta direta e manda na barreira.

6' - Elano sai em contra ataque, toca para Vargas que domina e manda com força para o gol. O goleiro Camilo Vargas espalma.

5' - Ataque veloz do Santa Fe. Torres manda bomba e Dida faz defesa em dois tempos.

3' - Pará faz falta na meia direita. Na cobrança, Pérez manda longe da meta.

2' - O Santa Fe começa pressionando.

0' - Bola rolando no El Campín. O Grêmio tem a posse de bola.

22:30 - A bola vai rolar em Bogotá.

22:26 - O Grêmio está em busca do seu terceiro título sulamericano. Ele foi campeão nos anos de 1983 e 1995. Por outro lado, o Independiente de Santa Fé nunca ganhou um título internacional.

22:25 - Hino colombiano ecoando no Estádio El Campín.

22:23 - Hino Nacional Brasileiro sendo executado.

22:21 - As equipes entram em campo. A novidade é Barcos como capitão do time portoalegrense.

22:06 - O vencedor do confronto enfrentará o Real Garcilaso (PER), nas quartas-de-final. O Grêmio passando faz o primeiro jogo em casa e decide fora.

22:03 - O técnico Vanderlei Luxemburgo tem à disposição no banco de reservas: Marcelo Grohe, Alex Telles, Tony, Gabriel, Marco Antonio, Kleber e Welliton.

22:02 - O Grêmio está em Bogotá há oito dias para se acostumar com a altitude.

22:00 - O Santa Fe já afirmou que vai pressionar o adversário. Durante esta semana, o atacante Medina disse que "vai comer o time do Grêmio".

21:52 - Santa Fe (COL) confirmado: Vargas; Anchico, Valdés, Meza, García; Torres, Bedoya, Pérez; Cuero, Medina e Borja.

21:49 - Grêmio confirmado: Dida; Pará, Werley, Bressan, e Andre Santos; Fernando, Souza, Elano e Zé Roberto; Vargas e Barcos.

21:45 - Jogando na altitude, o atacante argentino Barcos afirmou que "o Grêmio está preparado, mas 100% ninguém está".

21:44 - A boa notícia é a volta de Werley, recuperado de lesão muscular.

21:43 - A única ausência no time gremista será o zagueiro Cris, que foi expulso no jogo de Porto Alegre e cumpre suspensão automática.

21:41 - O Grêmio se classificou em segundo lugar do grupo 8, com 8 pontos, sendo o pior dos times brasileiros classificados; A equipe gaúcha se classificou com 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas.

21:39 - O Independiente de Santa Fé foi o primeiro colocado do grupo 6, com 14 pontos; A equipe colombiana se classificou com 4 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota.

21:36 VÍDEO - O segundo gol do Grêmio foi marcado por Fernando, em uma bomba da entrada da área.

21:28 VÍDEO - Na primeira partida, o jogador chileno Vargas, promessa no time de Porto Alegre, marcou o primeiro gol.

21:25 Boa noite, amigos! Você acompanha agora a transmissão , da equipe Vavel Brasil para a partida entre Santa Fe (COL) e Grêmio. Na primeira partida a equipe portoalegrense venceu em casa por 2 a 1, e agora joga pela empate para conseguir a classificação. Fique conosco!