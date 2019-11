Santos desiste de trazer Marcelo Bielsa

O Santos não terá mais Marcelo Bielsa como técnico. A negociação emperrou e o treinador, que era dado como certo para assumir o Peixe, por ter diminuído as exigências financeiras, mudou de ideia e não vai mais vir ao Brasil. Em nota oficial nesta segunda-feira (17), o twitter do clube notificou os torcedores.

"O Santos FC informa que as negociações com o técnico argentino Marcelo Bielsa estão encerradas. Clube e treinador não chegaram a um bom termo na construção do projeto, o que inviabiliza a vinda do técnico", diz o comunicado, reproduzido também nas redes sociais do time.

"El Loco" (como também é conhecido) estava no Athletic Bilbao até o começo de junho, mas preferiu não continuar na equipe basca. Até o sábado (15), Bielsa tinha um acordo verbal com o Santos e era esperado esta semana para assinar o contrato e conhecer as estruturas do clube santista.

Agora, a dretoria deve correr atrás de outro nome para o lugar de Muricy Ramalho. As opções são Gerardo Martino, do Newell's Old Boys (semifinalista da Libertadores 2013) e até Jorginho (demitido no começo do ano do Bahia e que treinou a Portuguesa).