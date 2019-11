Juninho Pernambucano assina com o Vasco e já treina com a equipe

O meiocampista Juninho Pernambucano já é oficialmente jogador do Vasco. O atleta assinou contrato na manhã desta sexta-feira (12) em São Januário e treinou com o elenco treinado pelo também recém-chegado Dorival Júnior.

É a terceira passagem do "Reizinho" ao clube carioca. A primeira foi entre 1995 e 2001, onde conquistou a Libertadores da América em 1998. A segunda foi em 2011, quando retornou do futebol do Qatar. Juninho ficou até o fim de 2012, quando deixou o Cruz Maltino pra jogar no futebol dos Estados Unidos.

No New York Red Bulls, o jogador atuou por seis meses e resolveu sair do clube porque estava com problemas com o técnico da equipe. Agora, com 38 anos, o meia retorna ao time em que pretende encerrar a carreira até o fim deste ano.

Juninho foi apresentado no começo da tarde desta sexta-feira (Foto: Reprodução/globoesporte.com)

Dorival Júnior faz mudanças em treinamento

Dorival Júnior realizou uma mudança no meio campo em relação ao esboço em que tinha começado os trabalhos. Fillipe Soutto entrou no lugar de Abuda e pode até ser titular no clássico diante do Flamengo, domingo (14), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

A equipe que o técnico trabalhou foi Michel Alves; Nei, Renato Silva, Rafael Vaz e Wendel; Sandro Silva, Fillipe Soutto e Pedro Ken; Éder Luís, André e Alisson.