Scocco desembarca em Porto Alegre recepcionado por torcida colorada

Novo reforço do Internacional para o ataque, o argentino Ignacio Scocco chegou a Porto Alegre na manhã desta quarta-feira (24) para assinar com o clube gaúcho. Anunciado pelo clube no último sábado, o jogador de 28 anos foi recepcionado por cerca de 200 torcedores no Aeroporto Salgado Filho.

Scocco desembarcou em torno das 6h20 desta manhã, resolveu questões burocráticas junto à Polícia Federal, e deixou o local mais de uma hora depois, sem passar pelo saguão do aeroporto. O atleta que custou ao Inter R$ 14,5 milhões foi recebido pela torcida com cânticos e papel picado, apesar do frio intenso na manhã portoalegrense.

Artilheiro da Libertadores ao lado de Jô e Tardelli, do Atlético-MG, com seis gols marcados, e também artilheiro do Campeonato Argentino, com 24 gols, Ignacio Scocco deve realizar ainda nesta quarta-feira exames médicos no Centro de Treinamento do Parque Gigante.

O novo reforço deve ser apresentado somente na sexta-feira (26), ao lado do meia Alex. A previsão do Internacional é que Scocco tenha sua situação regularizada até o próximo dia 4, para que possa estrear contra o Grêmio, na Arena.