No dia do seu aniversário, Ponte Preta recebe Criciúma

No dia em que completa 113 anos, a Ponte Preta recebe o Criciúma neste domingo (11), às 18h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas e para que a festa ponte pretana não seja atrapalhada pelos visitantes, o técnico Paulo César Carpegiani resolveu fechar os treinos e esconder a escalação da Macaca.

Leia mais: Clube mais antigo em atividade de São Paulo, Ponte Preta completa 113 anos

O treinador se deparou com decorrentes problemas para formar a equipe durante esta semana. A começar com o volante Baraka que cumprirá suspensão automática após tomar o terceiro cartão amarelo, no empate diante do Vasco, na quinta-feira (8). Ramirez e Advíncula também são desfalques certo. Os jogadores se apresentaram à seleção peruana nesta semana. Fernado Bob também é desfalque certo para Carpegiani. O meia sentiu dores no pé direito e ficará de fora da partida.

Por outro lado, o zagueiro Ferron já cumpriu suspensão automática e está à disposição do técnico. Outra boa notícia é a volta do volante Ferrugem que, durante esta semana, treinou juntamente com os outros jogadores e poderá começar a partida no banco de reservas.

Sendo assim, os possíveis titulares que entrarão em campo neste domingo são: Roberto; Régis, Ferron, Diego Sacoman e Uendel; Magal, Fernando e Giovanni; Chiquinho, Rildo e William.

Diretoria quer casa cheia

Desejando casa cheia em pleno aniversário, a diretoria da Ponte Preta liberou aos socios torcedores TC 10+ a entrada de um acompanhante grátis para assistir à partida. Quem não é sócio torcedor, também tem vantagem: chegando trajado com a camisa alvinegra, o torcedor pagará meia-entrada, que hoje se encontra por R$ 20,00.

Festa requer "traje de gala"

Não é isso que você está pensando! Para a comemoração dos 113 anos, a equipe campineira entrará em campo com o novo uniforme e quem confirmou isso foi o próprio clube por meio de seu site oficial.