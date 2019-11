Dunga: "Faltaram futebol e marcação"

Como já era de se esperar, o Internacional passou pelo Salgueiro e avançou para as quartas de final da Copa do Brasil. Após fazer 3 a 0 no jogo de ida em Novo Hamburgo, o time de Dunga empatou com o rival pernambucano no jogo de volta em 2 a 2. Os gols foram marcados por Jorge Henrique, Alex, Ranieri e Daniel. O adversário na próxima fase da competição será o Atlético-PR, que eliminou o Palmeiras.

Como levou dois gols no jogo, o setor defensivo foi o mais visado após o apito final. O volante Willians saiu de campo reclamando muito da ineficiência na marcação e dos erros de posicionamento da equipe, que consequentemente, facilitaram o avanço do Salgueiro para o seu campo de defesa. Já Ronaldo Alves foi mais tranquilo. Enfatizou que a classificação foi encaminhada no Sul e que levar gols, mesmo de um time que disputa a Série D, não pode ser considerado um absurdo:

" Conseguimos a classificação no primeiro jogo, hoje jogamos para complementar. Mesmo sendo com um empate, estamos nas quartas de final, isso que importa. Estamos desentrosados, alguns jogadores foram poupados. Não é porque eles jogam a Série D que não podemos levar gols, isso acontece."

Para o técnico Dunga, o Inter poderia ter saído com mais uma vitória sobre o Salgueiro. Claro, se fosse mais eficiente na marcação e se apresentasse um melhor futebol. Mesmo crítico, reconheceu que o desentrosamento - pois alguns titulares importantes foram preservados - prejudicou o desempenho do time.

" Sabia que teríamos dificuldades. O Juan, D'alessandro, Forlán e Kléber ficaram em Porto Alegre e a equipe sente falta de jogadores como esses, que são decisivos. Tivemos o desentrosamento e a pressão do adversário contra nós. Estou feliz com a vaga na próxima fase, é claro, mas insatisfeito com o futebol e as falhas que minha equipe apresentou durante o jogo. Não se pode levar gol nos acréscimos", disse.

Agora as atenções do Internacional se voltam para o Campeonato Brasileiro. No domingo (1), enfrentará o Coritiba no Couto Pereira, às 16h.