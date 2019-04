Grêmio inicia projeto que visa o fim do limite de estrangeiros no Brasil

O presidente do Grêmio, Fábio Koff, se reunirá na semana que vem com todos os dirigentes do clube para tratar de um projeto que daria fim ao limite de estrangeiros por partida no Brasil. De acordo com o resultado da reunião, o mandatário levará a pauta para uma conversa com os demais clubes do Campeonato Brasileiro. O que era apenas um pensamento, está se tranformando em um projeto.

No próprio Grêmio, há quatro estrangeiros: Vargas (Chile), Barcos (Argentina), Riveros (Paraguai) e Maxi Rodríguez (Uruguai). De acordo com a lei para os estrangeiros no futebol nacional, apenas três deles podem estar em campo por partida. A dupla de ataque titular é composta justamente por dois gringos, então, resta apenas mais uma vaga no time; o pensamento é de que os quatro possam estar juntos em um mesmo jogo. Isso não acontece apenas no sul do país, e sim, na maioria dos clubes, que buscam fora do Brasil jogadores de qualidade para completarem seus elencos. A Federação Gaúcha de Futebol auxiliará na negociação e apoia o projeto.

Ao realizar uma consulta com outras instituições brasileiras, o presidente teve bons retornos da grande maioria. Porém, a ideia é de que a mudança ocorra apenas no ano que vem. O rival, Internacional, por contar também com muitos jogadores nascidos fora do país em seu plantel, tentou sem sucesso, essa mudança em 2012.

O pensamento é de que jogadores oriundos de países que fazem parte do Tratado de Assunção, além do próprio Brasil, como Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela não sejam considerados extracomunitários nos campos brasileiros. Nessa situação, a Europa serve com um espelho para a América, onde jogadores nascidos no continente são considerados comunitários.

“ A consulta com os clubes foi positiva. O problema é que até hoje, nenhum projeto sobre isso foi adiante. Ficou apenas no pensamento. Mas queremos transformá-lo em realidade” , afirmou o advogado do Grêmio, Gabriel Vieira.

Caso seja efetivada, essa alteração não fere em nada o Estatuto do Torcedor. A reunião do presidente com os demais dirigentes está marcada para a próxima terça-feira (9).