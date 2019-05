Com até cinco desfalques, Goiás recebe o Fluminense no Serra Dourada

Embalado pela vitória de virada na última quarta (25) - jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil -, o Goiás enfrenta o Fluminense às 18:30 deste sábado (28), no Serra Dourada, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em caso de resultado positivo, o Verdão chega a 36 pontos e fica a somente 3 do Grêmio, que joga no domingo (29) e é o primeiro clube na zona da Libertadores.



Para isso, o Esmeraldino terá que superar muitos desfalques, podendo atuar com até meio time reserva. Vítor e Ernando já estão fora, ao passo que Renan Oliveira, Hugo e Walter ainda têm chances, mas dificilmente estarão em campo.



Baixas de última hora



As más notícias começaram quando o lateral-direito Vítor foi suspenso por 2 jogos pelo STJD, em decorrência de expulsão no duelo com o Atlético-MG, na 17ª rodada. Como já cumpriu uma partida de suspensão automática, fica de fora do embate com o Fluminense e será substituído pelo jovem Yuri. Já o zagueiro Ernando sentiu lesão muscular na coxa e foi vetado pelo departamento médico, dando lugar a Valmir Lucas.



O panorama piorou no treino de ontem (27), quando os meias Hugo e Renan Oliveira e o artilheiro Walter sentiram desgaste muscular e saíram mais cedo do treino. O treinador Enderson Moreira comentou sobre as lesões e não deu grandes esperanças à torcida.



"Temos muitos problemas. Já perdemos o Vítor. O Ernando também está fora. Temos problemas com o Hugo, Renan Oliveira e Walter. Os jogadores apresentaram um desgaste excessivo. Não dá para garantir nada e nem descartar, mas acho muito difícil que esses jogadores participem" - disse o técnico.



Ficha técnica:



Local: Estádio Serra Dourada



Data: 28/09/2013



Horário: 18:30



Goiás: Renan; Yuri, Valmir Lucas, Rodrigo e William Matheus; Amaral, David, Hugo (Eduardo Sasha), Renan Oliveira (Dudu Cearense) e Roni; Walter (Júnior Viçosa). Técnico: Enderson Moreira



Fluminense: Diego Cavalieri; Bruno, Gum, Leandro Euzébio e Carlinhos; Edinho, Jean e Felipe; Rhayner, Biro Biro e Rafael Sóbis. Técnico: Vanderlei Luxemburgo