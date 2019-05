Com desfalques em todos os setores, Grêmio recebe o Criciúma na Arena

Pela 27º rodada do Brasileirão, o Grêmio recebe o Criciúma, às 19h30 desta quarta-feira (9), na Arena. Enquanto o Tricolor ocupa a vice-liderança do campeonato, com 48 pontos, o adversário da noite é o segundo colocado da zona de rebaixamento, com 26, que precisa da vitória para alcançar o Vasco em número de pontos.

Para o duelo, o time gaúcho tem cerca de seis desfalques, sendo eles na zaga, lateral, meio-campo e ataque. Na tarde de terça-feira (8), o técnico Renato Portaluppi definiu os substitutos, mas fechou o treino, dando ares de mistério sobre o time que entrará em campo.

Treino fechado na Arena

Alex Telles, Bressan, Ramiro e Kleber estão suspensos na rodada. Vargas e Riveros estão com as seleções do Chile e Paraguai, respectivamente. Em decorrência de muitas baixas na equipe, a última atividade visando o jogo de logo mais foi fechada à imprensa, que só teve acesso ao estádio quando os jogadores disputavam o tradicional rachão.

Com dores musculares, o zagueiro Rhodolfo correu ao redor do gramado, mas não preocupa. Para a zaga, Saimon é alternativa e Wendell entra na lateral-esquerda; no meio-campo, há uma grande disputa entre Adriano, Matheus Biteco, Zé Roberto, Elano, Jean Deretti e Maxi Rodriguez. Paulinho ou Lucas Coelho formarão o ataque juntamente com Barcos.

Duelo de opostos na tabela

Com três vitórias consecutivas, o Grêmio busca se manter na 2º colocação e garantir uma vaga direta para a Libertadores do ano que vem, já que alcançar o líder Cruzeiro, com onze pontos a mais, é considerada uma tarefa difícil para os gremistas.

Por outro lado, o Criciúma ocupa o 18º lugar e não vence há oito jogos. Uma vitória fora de casa na rodada daria um ânimo na equipe para sair da zona de rebaixamento.

Ficha técnica

Local: Arena do Grêmio.

Data: 09/10/13, quarta-feira

Horário: 19h30

Grêmio: Dida; Saimon, Rhodolfo e Werley; Pará, Adriano, Souza, Elano (Maxi R.), Zé Roberto (Jean Deretti) e Wendell; Paulinho (Lucas Coelho) e Barcos. Técnico: Renato Portaluppi.

Criciúma: Galatto; Sueliton, Matheus Ferraz, Fábio Ferreira e Marlon; Serginho, João Vitor, Ricardinho e Daniel Carvalho; Lins e Wellington Paulista. Técnico: Argel Fucks.