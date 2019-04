Ceará e Paraná ficam no empate e seguem fora do G-4

Ceará e Paraná se enfrentaram na tarde deste sábado (12), às 16h20, no Castelão. Em partida válida pela 29ª rodada da Série B, as duas equipes entraram em campo de olho em vencer para conseguir um lugar no G-4. Respectivamente na quinta e sexta posição, os times fizeram um jogo de muita emoção, mas acabaram ficando no empate e fora do grupo dos quatro primeiros.

O empate não agrada nenhuma das equipes que continuam colados no G-4. O Tricolor chegou aos 46 pontos e o Vozão aos 45 pontos na sexta colocação. Com a derrota do Avaí para a Chapecoense por 2 a 1, a diferença do Paraná para o grupo de acesso agora é de um ponto e para o Ceará é de dois pontos.

Na próxima rodada, os paranaenses recebem o time do Bragantino, no Durival de Britto, às 21h50, da terça-feira (15). No mesmo dia, o Ceará visita a Chapecoense na Arena Condá, às 19h30.

Igualdade no placar

Diante de mais de 30 mil torcedores, o Ceará começou a partida impondo uma pressão sobre a zaga paranista. Aos quatro minutos, Magno Alves só não abriu o placar porque Alex Aves tirou em cima da linha. Porém, com tanta força ofensiva, o meio campo ficou aberto para o Paraná aproveitar os contra-ataques. Aos 14 minutos, JJ Morales recebeu bom passe de Ricardo Conceição e tocou na saída de Fernando Henrique, inaugurando o placar no Castelão.

Após o gol, o Ceará aumentou a procura pelo seu gol. Aos 31 minutos, Mota chutou forte e Luís Carlos deu rebote, na sequência Magno Alves estufou as redes e empatou a partida.

Luís Carlos garante empate para o Tricolor

Para a segunda etapa, Dado Cavalcanti colocou Cambará no lugar de Edson Sitta, mas minutos depois teve que mudar novamente, pois o volante sentiu a clavícula. O jogo voltou mais equilibrado e com poucas chances claras de gol. Após os 30 minutos, a partida ganhou em emoção. Durante os 15 minutos finais, o jogo foi praticamente um ataque cearense contra uma defesa paranista. Luís Carlos, o goleiro do Paraná, foi o grande destaque da partida e salvou inúmeros lances de perigo do Ceará.

O Tricolor também teve oportunidades claras de vencer a partida, mas na melhor chance parou em Fernando Henrique.