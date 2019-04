Avaí vence Bragantino na Ressacada e retorna ao G-4

O Avaí recebeu o Bragantino na noite desta sexta-feira (25), em partida válida pela 32ª rodada da Série B. Diante de mais de sete mil torcedores, o Leão da Ilha não tomou conhecimento do adversário e venceu o confronto por 3 a 0. Com dois gols de Betinho e um de Márcio Diogo, Marquinhos foi o grande destaque da equipe e participou dos três lances.

Com a vitória o Leão retorna ao G-4 e agora torce contra Sport e Paraná Clube para se manter na área dos classificados. Com 53 pontos, o Avaí é o terceiro colocado e possui um jogo a menos que os rivais. A partida atrasada será realizada no próximo dia 29, às 21h50 no Serra Dourada contra o Atlético-GO. Já o Bragantino segue com 39 pontos e ocupa a 13ª posição.

Na próxima rodada o Avaí encara o clássico contra o Figueirense na Ressacada, às 17h de domingo (3). No sábado (2), o Braga enfrenta o Oeste, às 21h, em Itápolis.

Avaí decisivo

Brigando por uma vaga na Série A do próximo ano, o Avaí entrou em campo para mais uma batalha deste campeonato. Contra o Bragantino, o time de Florianópolis não poderia nem pensar em tropeçar dentro de casa. Porém os oito minutos iniciais foram assustadores para os donos da casa. Com duas faltas próximo à área e um chute de longe que passou perto, o Bragantino quase surpreendeu o Leão.

Aos 12 minutos a torcida pode aliviar-se. Betinho balançou as redes após uma boa triangulação com Márcio Diogo e Marquinhos. O trio continuou inspirado e quase ampliou aos 28. Quando o cronômetro já se aproximava dos 40 minutos, em um contra-ataque rápido, Marquinhos bateu cruzado e a bola sobrou para Márcio Diogo ampliar o placar.

Mais três pontos pra conta do Leão

Para a segunda etapa os treinadores mexeram nas equipes. Hemerson Maria colocou Alê no lugar de Anderson Uchôa e deu mais velocidade para o meio campo. Do outro lado, Anderson Veiga apostou em Bruninho e Graxa, mas as oportunidades ofensivas do Braga continuaram escassas. Dominando a partida, aos 18 minutos, o Avaí definiu o placar. Após boa assistência de Marquinhos, Betinho saiu cara a cara com o goleiro e só escolheu o canto.

Com a vantagem absoluta no placar, o jogo caiu em rendimento. Os minutos finais foram de poucas chances e muito toque de bola. Antes de acabar a partida Álvaro, zagueiro do Massa Bruta, ainda foi expulso e deixou seu time com um a menos.

Icasa derrota Figueirense por 1 a 0 e se aproxima do G-4

Em outro confronto envolvendo um clube catarinense na noite desta sexta-feira (25), o Icasa venceu o Figueirense em um jogo direto na briga pelo G-4. Com a vitória o Verdão do Cariri chegou aos 50 pontos, assumiu a quinta posição e voltou a se aproximar do grupo de acesso. Com 46 pontos, o Figueira segue na briga, mas agora um pouco mais distante, na nona colocação.

O único gol da partida foi marcado por Chapinha, aos nove minutos da etapa final. Na próxima rodada, o Figueirense tem o clássico com o Avaí no domingo (3), enquanto que o Icasa encara o Boa Esporte na sexta-feira (1º), às 21h, no Romeirão.