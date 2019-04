São Paulo firma parceria com clube chinês e Baresi será homem forte

O São Paulo é pioneiro em vários aspectos no futebol brasileiro e com o crescimento do mercado chinês no mundo futebolístico, a diretoria tricolor firmou uma parceira com o Shandong Luneng (CHN), atual vice-campeão nacional e tem o "sonho antigo" do São Paulo, Vágner Love, em seu elenco.

O Corinthians tentou chamar o mercado chinês com a chegada de Zizao, mas por meio de um atleta desconhecido em seu próprio país, acabou sendo uma ação fracassada, apesar do carinho do torcedor corinthiano pelo atacante. Para buscar êxito, o São Paulo visa outro meio, o projeto terá um programa de formação de jogadores nas categorias de base do clube. Quem coordenou o projeto e negociou a parceria foi o ex-diretor de futebol e hoje diretor-secretário Adalberto Baptista.

Um dos principais fatores da parceria é o intercâmbio que deverá ocorrer entre jogadores do São Paulo e Shandong Luneng, como ocorreu com o L.A Galaxy recentemente. Alguns atletas do clube paulista que não estarem disputando nenhuma competição serão emprestado para o clube chinês, e em contrapartida alguns jovens chineses viriam ao Brasil passar um período de treinos no CT de Cotia.

Em campo, o treinador será velho conhecido dos são-paulinos, Sérgio Baresi, que comandará a equipe sub-20 do Shandong e fará a conexão entre os dois clubes, função que já realizou, porém com um time brasileiro, o Toledo-PR. Com isso o treinador do sub-20 para a Copa São Paulo 2014 será o Clementino Fonseca, mais conhecido como Menta, foi promovido do sub-17 onde fez um grande trabalho conquistando a Copa do Brasil sub-17.

Menta está nas categorias de base do São Paulo desde abril de 2008. Começou no sub-13 em 2009, foi promovido para o sub-15 onde ficou em 2010 e 2011, até assumir o sub-17. Na categoria o treinador conquistou a Future Cup e a Copa do Brasil sub-17, ambos em 2013, no sub-15 foi vice-campeão Paulista em 2011. Assim como Baresi, Menta atuou como zagueiro no São Paulo na década de 90, comandado pelo Telê Santana. Com a parceria, a comissão que estará na Copa São Paulo 2014 será:



Coordenador: Marcelo Lima

Técnico: Menta

Auxiliares: Orlando Ribeiro de Oliveira e Pedro Augusto Biccari F. de Campos

Preparadores físicos: Adriano Titton e Henrique Camargo Martins

Preparador de Goleiros: Carlos Roberto Gallo