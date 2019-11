Enderson Moreira é apresentado como novo técnico do Grêmio

O Grêmio anunciou oficialmente na tarde desta segunda-feira (16) Enderson Moreira como novo técnico do clube para 2014. O treinador terá a tarefa de comandar a equipe gaúcha na fase de grupos da Libertadores do ano que vem.

Após ter proposta salarial rejeitada pelo então técnico Renato Portaluppi, a direção gremista resolveu inovar e apostar no ex-técnico do Goiás para a próxima temporada. O treinador mineiro de 42 anos receberá cerca de R$ 200 mil mensais e o seu contrato não terá multa rescisória.

Confira trechos da sua coletiva de apresentação, ocorrida no fim desta tarde:

Saída do Goiás e contato do Grêmio

"Treinei o Goiás por dois anos e meu contrato encerrou ao fim do Brasileirão. Comuniquei ao presidente do clube que não possuía a intenção de permanecer, pois era melhor para a instituição renovar a comissão técnica. Tive duas boas propostas. Não espera pelo contato do Grêmio, que me telefonou na noite de domingo (15) e eu estava na casa da minha mãe, no interior de Minas Gerais. Vim para Porto Alegre na noite de ontem e conversei com o presidente hoje pela manhã."

Elenco do Grêmio

“O atual elenco do Grêmio está aberto a renovações. Alguns jogadores vem, outros vão. É importante fazer uma avaliação. Mas, sem dúvidas, o plantel é muito qualificado, não foi ao acaso que garantiu o vice-campeonato do Brasileirão. Com ajustes, teremos uma equipe competitiva, não só para a Libertadores, mas para as outras competições ao longo do ano que vem".

Estilo de futebol

“Cada treinador tem a sua concepção de jogo. Quero colocar a minha ideia de jogo no Grêmio, buscar alternativas. O clube precisa ter alternativas em seu elenco. É preciso ter uma conduta defensiva e ofensiva equilibradas".

Reforços e nova comissão técnica

“Já conversei com Rui Costa juntamente do presidente e chegamos a conclusão de que precisamos buscar algumas alternativas. Temos que fazer uma boa avaliação do atual elenco e também garimpar jogadores da base, mesclar atletas jovens e experientes sempre resulta em bons resultados. É preciso fazer contratações pontuais. Trago comigo os meus dois auxiliares; o preparador físico será contratado pelo clube".

Zé Roberto

“É um grande jogador, possui qualidades, acompanhei o futebol dele ao longo do ano. Mas sei da condição financeira do clube e a permanência depende da vontade do jogador em ficar. Estamos discutindo e vendo como será esse desfecho”.

Ser um técnico emergente

“Não estou preocupado com uma possível retaliação por ser um técnico novo, estou acostumado a lidar com isso. Conquistei os meus títulos nas categorias de base. Sempre me preparei para esse momento, tenho muita vontade de ganhar campeonatos com times grandes e é isso que vou buscar aqui”.