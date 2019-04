Galatasaray apresenta proposta por Alex Telles

Eleito melhor lateral-esquerdo do último Campeonato Brasileiro, Alex Telles pode estar deixando o Grêmio. Nesta terça-feira (17), o Galatasaray, da Turquia, fez proposta pelo jogador gremista. Os valores não foram divulgados, mas a proposta gira em torno dos 7 milhões de euros. O clube gaúcho dará a resposta nos próximos dias.

"Recebemos inúmeras sondagens. O Galatasaray foi o único clube a fazer proposta oficial. Estamos analisando" disse o diretor executivo de futebol Rui Costa.

Chegando no início do ano, Alex Telles assumiu facilmente a carente lateral-esquerda do Grêmio. Com Fábio Aurélio constantemente lesionado e fazendo boas atuações, o atleta que veio juntamente com outros quatro jogadores do Juventude, foi um dos destaques da equipe no ano.

O Grêmio, que está passando por crise financeira e por isso não deve dificultar a venda, possui apenas 40% do passe do jogador. Bressan e Ramiro, que chegaram junto com Telles, também podem estar deixando o time.