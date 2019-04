Na estreia da Copa São Paulo, Grêmio empata com São Caetano

Na manhã deste sábado (4), Grêmio e São Caetano fizeram suas estreias na Copa São Paulo de Juniores 2014, a 45ª edição do torneio. Com poucas chances de gol, as equipes não conseguiram alterar o marcador em Taboão da Serra. O jogo teve muitas faltas e três expulsões.

A partida começou atrasada. A delegação do São Caetano chegou ao estádio apenas dez minutos antes da partida, o que retardou o apito inicial. Com a falta de preparação do time paulista antes do início do confronto, a equipe gaúcha buscou as ações no começo da partida. O Grêmio também teve mais oportunidades e domínio de bola nesta etapa, mas foram poucas e não aproveitadas. Aos 44 minutos, Wallace, meio-campista gremista, foi expulso, deixando o Tricolor com um jogador a menos para o segundo tempo.

No tempo complementar, o São Caetano também teve um jogador expulso, deixando a partida empatada em número de jogadores. Mas os minutos finais não foram agitados. Com pouca movimentação, o outro destaque foi a segunda expulsão gremista, a terceira da partida. E o jogo terminou como começou: com o placar marcando 0 a 0.

O Grêmio volta ao campo no dia 7 de janeiro contra o Luverdense, às 19h. O São Caetano joga no mesmo dia, mas às 15h, contra o Taboão da Serra.

Taboão da Serra goleia o Luverdense

No segundo jogo do grupo e com o fator casa, o Taboão da Serra não decepcionou seus torcedores. Com três gols de Gustavo e um de Renan, o Taboão venceu o Luverdense por 4 a 0. e garantiu a liderança do grupo.