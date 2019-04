No primeiro jogo-treino do ano, Fluminense derrota o Grêmio Mangaratibense

Realizando a pré-temporada em Mangaritiba, o Fluminense foi a campo em um jogo-treino pela primeira vez desde a chegada do técnico Renato Gáucho. Em campo, o treinador pode acompanhar a reestreia de Conca, contratado junto ao Guangzhou Evergrande, além da garotada da categoria de base tricolor, que já é maioria no elenco. Mesmo sem Fred, Carlinhos, Diguinho e Walter, que não viajará para Mangaratiba, o tricolor não teve dificuldades para vencer por 3 a 0 e garantir a primeira boa impressão do ano.

Titulares atuam no primeiro tempo

Mesmo com o forte sol carioca, a equipe titular escolhida pelo técnico Renato Gaúcho foi a campo com Diego Cavalieri, Wellington Silva, Gum, Leandro Euzébio e Ronan; William, Jean, Conca e Wagner; Sobis e Michael. A primeira chance de perigo veio com Rafael Sóbis, que por pouco não viu sua finalização decair no ângulo do goleiro Mangaratibense. Leandro Euzébio, logo em seguida cabecearia na trave após boa cobrança de escanteio de Conca. O argentino mostrou boa movimentação, sendo destaque da primeira etapa junto a Wagner e Sóbis, formando uma linha de três meias.

Aos 16 minutos, Wagner acertou com passe para Michael na entrada da área que bateu com categoria para abrir o placar. Aos 19 minutos, o meia acertaria uma bomba no travessão. O camisa 19 quase marcaria o segundo após chutar forte, de primeira, após o rebote da defesa em cobrança de escanteio. A boa movimentação dos meio-campo tricolor logo foi premiado com o segundo gol. Em bom deslocamento, Conca caíria para o lado esquerdo do campo antes de cruzar para a área. Leandro Euzébio escoraria para Gum finalizar e decretar números finais a primeira etapa.

Garotada atua na segunda etapa

Xerém, categoria de base do Fluminense, nunca esteve tão bem representada no elenco principal como em 2013. Ocupando números superiores a metade da equipe principal, a garotada assumiu a responsabilidade e foi a campo no segundo tempo do jogo-treino. A equipe foi formada por Diego Cavalieri, Igor Julião, Wellington Carvalho, Elivélton e Eduardo; Rafinha, Chiquinho, Higor e Robert; Marcos Júnior e Biro Biro.

Destaque da reta final do Fluminense em 2013, Biro Biro foi o autor do terceiro gol, em jogada rápida do ataque, aos 19 minutos. Chiquinho fez sua estreia com a camisa tricolor e Higor, que retorna de empréstimo, retomou o poste de cérebro da equipe. Pablo, Matheus Carvalho e Fábio Braga ainda entrariam no decorrer da partida, mas sem grandes atuações.

(Foto: Fernando Cazaes / Photocamera)