Pelo Pernambucano, Salgueiro goleia o América-PE e é campeão do primeiro turno

Nesta quarta-feira (5), o Salgueiro sagrou-se campeão do primeiro turno do Campeonato Pernambucano, também conhecido por "Taça Governador Miguel Arraes". Líder desde a primeira rodada, o Carcará fez 3 a 0 no América-PE e apenas confirmou a conquista, visto que já estava classificado ao hexagonal do título. No segundo turno, o time terá a companhia de Central e Porto, ambos de Caruaru, além de Sport, Santa Cruz e Náutico, do Recife. Os gols da vitória foram marcados por Anderson Paraíba, França e Daniel, nesta ordem.

Avassalador, Carcará faz dois e vai vencendo para o intervalo

Precisando vencer para não depender do resultado do jogo do Central, o Carcará começou partindo para cima do América. A pressão deu resultado logo no início de jogo e, aos cinco minutos, o time marcou o seu primeiro gol. No lance, Vitor Caicó fez boa jogada e foi derrubado próximo a área do Esmeraldino. Na cobrança da falta, Anderson Paraíba chutou rasteiro e não deu chances ao goleiro da equipe americana: 1 a 0 para o Carc ará.

Pouco depois, aos 16 minutos, outro gol salgueirense. Após tabela de Marcos Tamandaré e Júlio Estevão, a bola terminou sobrando para França, livre, marcar o segundo gol da partida, o seu primeiro com a camisa do Salgueiro. Após marcar o segundo, o Carcará diminuiu o ritmo e administrou o resultado até o intervalo, levando perigo a meta esmeraldina em lances pontuais.

Carcará faz mais um e grita "é campeão"!

Na volta do intervalo, mais pressão. Determinado a fazer mais gols para matar o jogo e confirmar o seu título, o Salgueiro voltou a partir para cima do América. E o gol chegou. Ainda no início do segundo tempo, aos 15 minutos, o meio-campista Alexon fez grande jogada e tocou a bola para Daniel, livre, marcar o gol do título do salgueirense. Após o gol, o Carcará apenas administrou o resultado e passou a jogar nos contra-ataques. 31 minutos depois, os 8.129 torcedores presentes no estádio Salgueirão puderam, enfim, soltar o grito de campeão que estava entalado em sua garganta. Final de jogo: 3 a 0 e muita festa entre os jogadores e na cidade de Salgueiro.

Ouça os gols

Em parceria com a Rádio Talismã FM Salgueiro, a VAVEL Brasil traz com exclusividade os gols do título do Salgueiro, na voz do narrador Claudinei Santos: