Cruzeiro x Universidad de Chile, Copa Libertadores

19:50 Muito obrigado por acompanhar o Ao Vivo na VAVEL Brasil de Cruzeiro 5x1 Universidad de Chile! Em instantes, a crônica da partida estará disponível no site. Até a próxima, grande abraço!

19:40 A 3ª rodada deste Grupo 5 ocorrerá entre os dias 11 e 12 de março. No dia 11, terça-feira, o Defensor Sporting recebe, no Centenario, a equipe do Cruzeiro, às 19h. Já no dia 12, quarta-feira, o Real Garcilaso receberá, no Estadio Inca Garcilaso de la Vega, a Universidad de Chile, às 23h30.

19:37 Confira a classificação do Grupo 5 da Copa Libertadores da América após o término da 2ª rodada.

19:35 Com a vitória massacrante, o Cruzeiro pula da lanterna para a liderança do Grupo 5. Todos os times do Grupo têm três pontos, porém, no saldo, o Cruzeiro leva vantagem com relação ao Defensor Sporting, com um gol a mais. A Universidad de Chile, depois da goleada, termina a segunda rodada segurando a lanterna do Grupo, com três pontos e três pontos negativos de saldo.

19:30 Um detalhe do jogo: nenhum cartão amarelo! Partida jogada na bola e vencida pelo Cruzeiro com justiça.

19:25 O Cruzeiro dominou grande parte do jogo. Mesmo com diversas chances desperdiçadas, os comandados de Marcelo Oliveira conseguiram construir uma bela goleada de 5 a 1 e assim assumir a liderança do Grupo 5 da Copa Libertadores da América. O grande destaque da partida foi Ricardo Goulart, autor de um hat-trick e de passes que resultaram em grandes chances a favor do time celeste.

45' FIM DE JOGO! Sem acréscimos, o argentino Saul Laveni encerra a partida. O Cruzeiro massacra a Universidad de Chile, no Mineirão, por 5 a 1! Grande atuação do time de Belo Horizonte!

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLL DO CRUZEIRO! Willian! De longe, Willian solta a bomba e ela morre no canto direito do gol de Herrera! É o quinto do time da casa! Cruzeiro 5x1 Universidad de Chile!

43' Agora é o Cruzeiro que mantém a posse de bola no campo defensivo.

42' La U, percebendo que a fatura está liquidada, toca bola no campo de defesa.

41' UUUUH! Marlone invada a área, chuta cruzado e Herrera espalma para fora.

40' A torcida do Cruzeiro faz a festa no Mineirão! Goleada sacramentada!

39' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO CRUZEIRO! Ricardo Goulart! É o terceiro dele no jogo! Ceará cobra escanteio, Dedé cisca e o grande nome do jogo domina e solta a bomba! É o quarto do Cruzeiro no jogo! Cruzeiro 4x1 Universidad de Chile!

38' Ricardo Goulart domina em impedimento, chuta quase sem ângulo e Herrera manda pra fora.

37' Rodrigo Silva e Dedé trocam passes no campo de defesa.

36' Lucas Silva tenta chute, mas a bola passa longe do gol.

35' Percebendo que a La U começa a dominar o jogo, a torcida do Cruzeiro passa a cantar mais alto no Mineirão.

34' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO! Sai: Everton Ribeiro, Entra: Souza.

33' Fernandez troca passes com Rojas no campo de ataque da La U.

32' Egídio está caído no gramado, sentindo o joelho direito.

31' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO! Sai: Dagoberto, Entra: Marlone.

30' No Cruzeiro, Marlone vem aí!

29' UUUH! Willian toca para Dagoberto, que chuta de esquerda, mas Herrera defende.

28' Cruzeiro trabalha a bola no campo de defesa, tentando esfriar os ânimos da La U.

27' UUUUH! Lorenzetti avança pela esquerda, cruza para Mora que, de peixinho, manda pra fora!

26' Egídio cruza pela esquerda, mas Herrera fica com ela.

25' Dagoberto tenta passe para Egídio, mas Lichnovsky corta.

24' SUBSTITUIÇÃO NA UNIVERSIDAD DE CHILE! Sai: Gutierrez, Entra: Rodrigo Mora.

23' Pela La U, Rodrigo Mora vem aí!

22' Cruzeiro toca a bola no campo de ataque, em busca do quarto gol.

21' A LA U QUER MAIS! Lorenzetti novamente avança pela direita, tenta o chute, mas é barrado por Dedé!

20' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL DA UNIVERSIDAD DE CHILE! Lorenzetti! Após bela tabela com Cereceda, Lorenzetti recebe dentro da área e toca por cima de Fábio. A La U diminui! Cruzeiro 3x1 Universidad de Chile!

19' UUUUUUH! Após saída errada, Dagoberto rouba a bola e chuta na rede, pelo lado de fora.

18' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO! Sai: Marcelo Moreno, Entra: Willian.

17' Ricardo Goulart é segurado na área, a torcida pede pênalti, mas a arbitragem nada marca!

16' Marcelo Oliveira conversa com Willian, e a torcida grita seu nome! O "bigode grosso" vem aí!

15' Universidad de Chile novamente toca a bola no campo de defesa, para vaias da torcida do Cruzeiro.

14' Marcelo Oliveira coloca todo o seu banco para aquecer!

13' Caruzzo tenta enfiada para Rojas, mas Bruno Rodrigo protege e a bola vai para fora.

12' La U toca a bola no campo de defesa.

11' Cereceda tenta passe para Lorenzetti, mas Dedé realiza o corte.

10' Falta de Egídio em Fernández.

9' SUBSTITUIÇÃO NA UNIVERSIDAD DE CHILE! Sai: Rubio, Entra: Fernández.

8' Everton Ribeiro tenta jogada individual, mas é desarmado por González.

7' Universidad de Chile trabalha a bola no campo de defesa.

6' Dagoberto tenta puxar contra-ataque, mas é flagrado em posição irregular.

5' Falta para a La U, cometida por Egídio, que reclama com González.

4' Kerlon II? Everton Ribeiro recebe bola quicando na linha de fundo e dribla González com o "drible da foca", para os aplausos da torcida.

3' Dagoberto cruza para Everton Ribeiro, mas Herrera defende com uma mão.

2' Lucas Silva tenta passe para Ceará, mas a bola vai forte demais.

1' Falta de Egídio em González.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Bola rolando para Cruzeiro 3x0 Universidad de Chile!

18:32 Tudo pronto para o início do segundo tempo. A saída é do Cruzeiro.

18:30 Equipes voltam a campo para esta segunda etapa, que promete!

18:23 Pela Uefa Champions League, o Olympiakos vai surpreendendo o Manchester United e vai vencendo, na Grécia, por 2 a 0! Os gols da partida foram marcados por Dominguez e Campbell.

18:20 Primeira etapa inteira do Cruzeiro, o placar reflete a superioridade dos comandados de Marcelo Oliveira neste primeiro tempo. 3 a 0 em cima da Universidad de Chile, e poderia ser mais, se não fosse a falta de objetividade do time celeste no comecinho do jogo. Com o resultado, o Cruzeiro vai saindo da lanterna do Grupo 5 direto para a liderança! Será que no segundo tempo a La U conseguirá marcar pelo menos um gol, ou teremos a confirmação de uma goleada histórica? Futebol para isso o Cruzeiro apresentou, no primeiro tempo! Continue ligado conosco, e !

46' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! A torcida do Cruzeiro aplaude muito seu time! 3 a 0 para cima da Universidad de Chile!

46' Falta de Caruzzo em Rodrigo Souza.

45' Mais um minuto de acréscimo!

44' Universidad de Chile tenta esboçar uma reação pelo meio de campo, mas logo é desarmada por Ricardo Goulart, que está sendo o nome do jogo.

43' As chances que o time de Marcelo Oliveira perdeu no começo do jogo, vão sendo convertidas no final do primeiro tempo! Cruzeiro com grande vantagem no placar!

42' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DO CRUZEEEEEIROOOOOOO! Ricardo Goulart de novo! Após cobrança de escanteio de Dagoberto, Bruno Rodrigo cisca e Goulart aplica uma voadora para o fundo das redes! Cruzeiro 3x0 Universidad de Chile!

41' UUUUUUH! Dagoberto trabalha pela esquerda, toca cruzado e Lichnovsky faz o corte.

40' La U tenta trocar passes no campo de ataque do time de Belo Horizonte.

39' Belo gol de Dagoberto! Canta mais animada a torcida do Cruzeiro!

38' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DO CRUZEIROOOOOO! Dagoberto! Ricardo Goulart enfia bolão para o atacante, que, de peito, amplia o placar para o time celeste! Cruzeiro 2x0 Universidad de Chile!

37' UUUUUH! Juan Rodrigo Rojas tenta chute de longe e a bola passa perto da meta de Fábio!

36' O gol do Cruzeiro anima a torcida celeste, que canta a plenos pulmões no Mineirão!

35' SUBSTITUIÇÃO NA UNIVERSIDAD DE CHILE! Sai: Rojas, Entra: Lichnovsky.

34' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO CRUZEEEIROOOOOO! Ricardo Goulart! Finalmente sai o gol celeste! Após ótima jogada pelo meio de Dagoberto, o atacante dá belo passe para Goulart que, de carrinho, manda para o fundo do gol! Cruzeiro 1x0 Universidad de Chile!

33' UUUUH! Egídio deixa bola boa para Everton Ribeiro, que chuta de fora da área, mas a bola sobe muito!

32' Rojas, que recebe atendimento fora do gramado, tentará voltar, mesmo mancando.

31' Castro demora para cobrar lateral e a torcida do Cruzeiro vaia.

30' Não vai dar para Rojas continuar em campo, o defensor sente muito a musculatura da perna esquerda. E foi do nada, não houve cera e nem falta do time celeste.

29' AAAH, MORENO! Ricardo Goulart enfia linda bola para o boliviano, que erra o domínio e perde uma grande chance para o Cruzeiro!

28' Rojas está caído no gramado. Torcida do Cruzeiro vaia.

27' Rojas tenta enfiar bola para Gutiérrez, mas Egídio faz bem a intervenção.

26' O Cruzeiro cria muito, porém na hora do chute, acaba não sendo objetivo. Marcelo Oliveira pede calma para o time na beira do campo.

25' Ricardo Goulart dá belo passe para Dagoberto, que finta González e chuta de fora da área. Herrera, mais uma vez, defende sem problemas.

24' Everton Ribeiro tenta passe para Marcelo Moreno, a bola vai muito forte e Herrera chega no corte.

23' Everton Ribeiro chuta forte de fora da área, ela desvia, mas Herrera defende sem problemas.

22' Herrera! Ricardo Goulart bate cruzado, o goleiro chileno defende e, na sobra, Everton Ribeiro tenta mandar para o gol e acaba sendo cortado por González.

21' La U passa a administrar a bola no campo de ataque.

20' Falta de Dagoberto em Castro.

19' Caruzzo tenta enfiada para Gutiérrez, mas a bola vai pra fora, pela linha de fundo.

18' Castro tenta chuta de longe, mas Fábio defende tranquilo.

17' Lorenzetti tenta jogada individual pelo campo de ataque, mas é cortado por Rodrigo Souza.

16' Herrera, González e Caruzzo trabalham a bola no setor defensivo, tentando esfriar o Cruzeiro.

15' Universidad de Chile trabalha a bola no seu campo de defesa.

14' Quase! Everton Ribeiro toca para Marcelo Moreno, que domina de peito e chuta para fora! Passou perto!

13' Início quente de jogo. Torcida do Cruzeiro canta muito no Mineirão e o time vai lutando desde o primeiro segundo de jogo.

12' Falta de Rodrigo Souza em Lorenzetti.

11' Dagoberto cai na entrada da área, a torcida pede falta e o árbitro nada marca.

10' Dagoberto enfia bola para Marcelo Moreno, que é flagrado em posição irregular.

9' Everton Ribeiro tenta enfiada para Ricardo Goulart, mas é travado pela zaga da La U.

8' Gutierrez tenta armar jogada pela direita, mas é desarmado pro Egídio.

7' UUUUH! Dagoberto cobra escanteio e Bruno Rodrigo manda e cabeça por cima do gol de Herrera.

6' Egídio tenta passe para Dagoberto, mas falha no domínio e é desarmado por González..

5' Egídio cobra a falta nas mãos de Herrera.

4' Falta do capitão Rojas em Marcelo Moreno.

3' Herrera! Everton Ribeiro cobra lateral, a bola pinga na área e Dagoberto manda de voleio, para boa defesa do goleiro da Universidad de Chile.

2' Cruzeiro troca passes no campo de ataque, La U na defensiva.

1' Ricardo Goulart tenta entrar na área da La U pela esquerda, mas é cortado por Caruzzo.

0' UUUUH! Apenas com 18 segundos de jogo, Dagoberto rouba a bola, toca para Marcelo Moreno, que penetra a área e é cortado! Time celeste já mostra seu cartão de visitas!

0' COMEÇA O JOGO! Bola rolando para Cruzeiro x Universidad de Chile!

17:31 Tudo pronto para o início do jogo! A saída é da La U.

17:30 Muita expectativa para cima do atual campeão brasileiro. Todos os jogadores e comissão técnica focados apenas na vitória.

17:29 Equipes se cumprimentam e já seguem para seus respectivos campos.

17:28 Marcelo Oliveira: "Eu já esperava a La U modificada. Eles são muito habilidosos, colocaram um segundo volante e jogarão com um meia. O Enzo é mais alto e deve ficar mais fixo. É um grande clube, tem uma ótima técnica, posse de bola. Nós tentaremos neutralizá-los".

17:27 Marcelo Moreno: "A gente estava esperando por este jogo muito ansiosos, o grupo quer uma vitória. Queremos fazer uma grande partida e conquistar os três pontos, mesmo sabendo que a equipe adversária é muito forte".

17:26 Quem apita o jogo de hoje é o argentino Saul Laveni, auxiliado pelos também argentinos Diego Bonfá e Ezequiel Brailovsky. O quarto árbitro é o brasileiro Ricado Marques Ribeiro.

17:25 La U entra em campo neste momento, muito vaiada.

17:20 Cruzeiro entra em campo sob muitos aplausos de sua torcida!

17:17 Equipes aguardam liberação para entrar no gramado na boca do túnel.

17:15 Apenas 15 minutos para o apito inicial! A massa celeste já começa a cantar no Mineirão!

17:14 A La U nunca chegou a uma final de Libertadores. Porém, foi até as semifinais em quatro oportunidades. A última foi em 2010, quando passou pelo Flamengo nas quartas e caiu para o Chivas Guadalajara na etapa seguinte.

17:10 Universidad de Chile em campo para aquecimento.

Em busca da primeira vitória na Libertadores, Cruzeiro recebe La U no Mineirão

17:06 Marcelo Moreno pediu e Marcelo Oliveira atendeu! O boliviano será titular no jogo de hoje!

17:05 Cruzeiro escalado! Fábio. Ceará, Dedé, B. Rodrigo e Egídio. R. Souza, L. Silva, R. Goulart e E. Ribeiro. Dagoberto e M. Moreno.

17:02 Cruzeiro em campo para aquecimento.

17:00 Universidad de Chile escalada! Johnny Herrera; Osvaldo González, Matías Caruzzo, José Rojas; Francisco Castro, Juan Rodrigo Rojas, Sebastián Martínez, Roberto Cereceda; Gustavo Lorenzetti; Enzo Gutiérrez e Patricio Rubio.

16:58 A torcida cruzeirense vai chegando e lotando o Mineirão para o jogo de logo mais!

16:30 Uma hora para o jogo! O horário da partida, que está marcada para às 17h30, gerou muitas críticas entre os torcedores celestes. Ricardo Goulart, meia do Cruzeiro, falou sobre jogar neste período do dia. "O horário é complicado, muitos estão trabalhando, mas creio que os torcedores que forem ao estádio incentivarão do começo ao fim, para darmos o primeiro passo rumo à primeira vitória".

16:27 O atacante Marcelo Moreno, após jogar contra o Boa Esporte no último domingo e marcar dois gols, pediu ao técnico Marcelo Oliveira uma vaga no time que enfrentará a La U no jogo de logo mais. Após a partida, o avançado declarou: "O grupo mostrou hoje que todos têm condições de deixar o treinador com dor de cabeça para terça-feira. Vou tentar fazer o meu trabalho, como eu fiz hoje e a decisão agora é toda do Marcelo Oliveira".

16:25 Para este jogo, o Cruzeiro não contará com Borges e Samudio, que estão em fase final de recuperação, e Júlio Baptista, que foi vetado na tarde da última segunda-feira (24), por causa de uma pancada no joelho. Marcelo Moreno ou Willian deve ficar com a vaga de Borges no ataque. Este é um dos grandes questionamentos para o jogo de hoje. Como Marcelo Oliveira escalará seu setor ofensivo?

16:22 O técnico da La U disse em entrevista ao site oficial do seu clube que seu plantel está em ótimas condições para enfrentar o time celeste. "Depois da viagem, Juan Rodrigo Rojas sentiu um mal-estar e na noite de domingo não foi para o treino de reconhecimento de gramado. Porém hoje (segunda, 23), treinou de maneira normal e estará escalado desde o primeiro minuto, assim como Matías Caruzzo." Rodrigo Rojas é um dos grandes destaques da La U na temporada, com quatro gols marcados no Campeonato Chileno.

16:16 Adversária do Cruzeiro, a Universidad de Chile chegou a Belo Horizonte ainda no último domingo (23) e já foi ao Mineirão, para realizar atividade de reconhecimento de gramado. Embora seja visitante na partida, a equipe chilena demonstra otimismo para sair com uma vitória de Belo Horizonte.

16:12 Sobre o tabu de nunca uma equipe chilena ter vencido o Cruzeiro, o capitão da Universidad de Chile, José Rojas, se mostrou confiante para a partida, e comentou sobre o a força do Cruzeiro quando joga em casa. "Equipes brasileiras são sempre iguais. São fortes quando estão em casa. Eles tentarão fazer prevalecer o mando de campo. É o primeiro jogo deles em casa e eles vão tentar somar pontos", disse o captitão da La U.

16:08 O Cruzeiro tem uma vantagem com relação à La U: nunca perdeu para o time adversário. No histórico de confrontos, as equipes se enfrentaram apenas duas vezes, na Libertadores de 2009, onde o Cruzeiro foi finalista, perdendo a decisão para o Estudiantes. Pelas oitavas de final, no jogo de ida, o Cruzeiro venceu por 1 a 0, gol de Kléber Gladiador. E na volta, 2 a 1 para o time visitante em pleno Nacional de Santiago. Os gols foram marcados por Marquinhos Paraná e Soares; Manuel Villalobos descontou para a Universidad de Chile.

16:04 A partide de hoje é de extrema importância para a Universidad de Chile, ou La U, como é popularmente conhecida. O time comandado por Cristian Romero vem à Belo Horizonte com querendo a vitória e a liderança isolada do Grupo 5. A La U terá apenas um desfalque para o jogo: trata-se do atacante Isaac Dias, com um estiramento muscular na coxa direita, está vetado para o jogo.

16:00 Na primeira rodada do Grupo 5, o Cruzeiro foi até o Peru enfrentar o Real Garcilaso e saiu de campo derrotado por 2 a 1. Além da derrota, uma ato triste marcou esta partida: torcedores do time da casa imitavam macacos quando o brasileiro Tinga tocava na bola. O caso de racismo ganhou grande repercussão na mídia internacional. Torcedores do Cruzeiro, jogadores e adeptos de seu arquirrival, Atlético-MG, se solidarizaram com o constrangimento vivido pelo meia. O presidente do Atlético-MG, Alexandre Kalil, se manifestou de forma descontraída quanto ao ocorrido com Tinga. "Racismo na Libertadores?... Me tiraram o prazer da derrota do Cruzeiro. Lamentável!"

15:55 O Cruzeiro é o lanterninha do Grupo 5, com nenhum ponto ganho. Vencendo o jogo de hoje, chegará aos três pontos e embolará o grupo, já que Defensor, Real Garcilaso e a La U, sua adversária de hoje, também têm três cada um.

15:52 Cruzeiro e Universidad de Chile completam a segunda rodada do Grupo 5 da Copa Libertadores da América. O outro jogo, realizado entre Defensor Sporting e Real Garcilaso, ocorreu na quarta-feira passada (19), e teve goleada: 4 a 1 para o time da casa. Os gols da partida foram marcados por Correa, Conceição, Olivera (2x); Ramúa descontou para os peruanos.

15:50 Boa tarde, amigo conectado na VAVEL Brasil! Estamos começando agora a transmissão da 2ª rodada do Grupo 5 da Copa Libertadores da América 2014! Cruzeiro e Universidad de Chile duelarão daqui a pouco, às 17h30, no Estádio Governador Magalhães Pinto (Mineirão), em Belo Horizonte, e você confere todos os detalhes aqui conosco, !