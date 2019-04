Álvaro Pereira: "A liga brasileira está de nível europeu"

Liga dos Campeões, Campeonato Italiano, Liga Europa e outras tantas competições. Álvaro Pereira, lateral do São Paulo, já disputou as maiores ligas do mundo. Com tantos campeonatos no currículo, ninguém imaginava que o jogador gostava tanto do futebol brasileiro, muito criticado no mundo inteiro. Pois bem, em entrevista coletiva nesta segunda-feira (7), Pereira fez grandes elogios ao futebol do Brasil.

"Sempre se fala que o futebol brasileiro é só ataque, ofensivamente, não se defende, que o jogador brasileiro é indisciplinado taticamente. Isso me surpreendeu muito. Vi no Estadual jogador muito disciplinado, dedicado, uma liga muito competitiva. Não só os estaduais, e espero com muita ansiedade o Brasileiro, que falam que é muito bom.", declarou o jogador.

Depois, Álvaro Pereira disse que o país precisa melhorar socialmente, mas que a vida é muito boa.

"A liga brasileira está de nível europeu, por isso muitos jogadores não pensam duas vezes. Não estou falando economicamente, mas como liga, a magnitudade que esta tendo o Brasil. Lógico que tem o crescimento econômico também, mas não deixa a desejar nada para os times europeus. Claro que o país precisa melhorar socialmente, mas a vida é muito boa, e as estruturas das equipes são boas. A liga brasileira está de parabéns", disse o lateral.

