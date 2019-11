Carlos Miguel Aidar é o novo presidente do São Paulo

O São Paulo já tem um novo presidente para os seus próximos 3 anos. Trata-se de Carlos Miguel Aidar, candidato da situação, chapa do antigo presidente do clube, Juvenal Juvêncio. Na última quarta-feira (16), no salão nobre do Morumbi, Aidar foi eleito com 133 dos 140 votos apurados. O estatuto ainda permite uma reeleição.

No entanto, a eleição de fato não aconteceu. Tudo porque o candidato da oposição, Kalil Rocha Abdalla, retirou a candidatura para que o projeto da cobertura do Morumbi fosse vetado. Com isso, a quantidade de conselheiros caíram de 234 para 140. A atitude de Kalil foi bastante criticada pelos torcedores nas redes sociais, com muitos arrependidos de terem apoiado o candidato anteriormente.

Sobre ser o novo presidente do São Paulo, Aidar disse estar muito emocionado e feliz: "Nunca imaginei voltar à presidência do São Paulo. Confesso que não passava pela minha cabeça. Estou bastante emocionado e feliz. Sei da responsabilidade que terei, mas estou acostumado a desafios. Não será o primeiro e espero que não seja o último" - disse.

É a segunda passagem de Carlos Miguel Aidar na presidência do São Paulo. Entre 1984 e 1988, Aidar presidiu o Tricolor e conquistou três títulos: dois Paulistas e um Campeonato Brasileiro. Apesar de "poucos títulos", sua gestão foi marcada por bons times e grandes jogadores revelados.

ZO