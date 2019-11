Fluminense divulga vídeo motivacional para o Campeonato Brasileiro

O Fluminense terminou o Campeonato Brasileiro de 2013 na zona de rebaixamento, mas escalações irregulares de jogadores de Portuguesa e Flamengo resultaram na perda de quatro pontos para ambas as equipes, salvando o Tricolor das Laranjeiras do descenso para a Série B. Pela decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), muitos torcedores de outros clubes e membros da imprensa esportiva direcionaram ataques e ofensas à instituição.

A cúpula tricolor aproveitou o início do Campeonato Brasileiro 2014 e a crescente do movimento contra a agremiação para divulgar, por meio de seu site oficial, texto e vídeo motivacionais, alimentando as esperanças do torcedor para o pentacampeonato brasileiro. Confira:

"Vai começar mais um Campeonato Brasileiro, mais uma competição na qual nos acostumamos a ser protagonistas e, neste ano, com sabor especial. Eles tentaram nos humilhar. Ferir o nosso orgulho. De forma covarde, nos agredir nas ruas. Nos acusar para esconder os erros dos outros. Tentaram, apenas tentaram. Esqueceram que temos história, que nós somos a história, que contribuímos para o surgimento do futebol no país, que a Seleção Brasileira nasceu em nosso gramado, e que, mesmo quando perdemos, somos temidos. Sabem que nos momentos mais difíceis nos reinventamos, nos unimos e vamos juntos lutar por mais uma taça para a vasta coleção.

Neste sábado, contra o Figueirense, estaremos em nossa casa, o Maracanã. Temos, comprovadamente, o melhor contrato com o estádio, o nosso lado na arquibancada e uma energia que encanta e nos faz diferentes de todos os outros. Somos a melhor torcida do Brasil. Somos tetracampeões brasileiros – duas vezes nos últimos cinco anos. Sofremos em 2009, mas superamos e fomos campeões em 2010. Sofremos em 2013, por que não repetir o título em 2014? É possível, temos time, temos garra, temos história. Podemos até perder algumas batalhas, mas a nossa alma de campeão ninguém vai tirar.

Desde o ano passado, querem se unir contra nós, como se pudessem nos abalar. Sabem que aqui são 111 anos de história, ídolos, gols e carrascos. Como esquecer os gols do Assis, do Renato? Recordar é viver. Gostamos de ser provocados. Quando supõem que fraquejamos, nos reerguermos e ressurgimos ainda mais fortes. Provamos recentemente que a superação está em nosso DNA. Que somos capazes de enfrentar – e vencer – a matemática e até o impossível. Como duvidar da nossa força?

Toda competição é disputada para vencer, mas 2014 é especial. Queremos muito. Queremos mais. Ainda mais. E vamos juntos buscar o campeonato que se inicia neste sábado e só termina em dezembro. Vamos juntos jogo a jogo, com vitórias, empates e até derrotas, que estarão no caminho apenas para nos fortalecer. Teremos dificuldades, mas, juntos, somos ainda mais fortes. Eles vão nos temer. E podem se unir à vontade. Somos os melhores. Somos o Fluminense."