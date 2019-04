Inter vence o Vitória na estreia do Brasileirão

Neste sábado (19), o pontapé inicial do Campeonato Brasileiro foi dado. Em Porto Alegre, no Estádio Beira-Rio, o Internacional venceu o Vitória da Bahia por 1 a 0. O gol da partida foi marcado pelo volante argentino Charles Aránguiz, após chutar cruzado e acertar a meta de Wilson por cobertura. Foi o primeiro tento do Brasileirão 2014.

Jogando com o mesmo entrosamento apresentado no Gauchão, o Inter assumiu a liderança do placar logo aos cinco minutos - e já havia tido mais oportunidades para marcar -. Charles Aránguiz recebeu a bola e chutou cruzado, onde a bola encobriu o arqueiro do Vitória. Com o gol, além de ser o primeiro gol da edição deste ano do Brasileiro, Aránguiz também tem o gol mais bonito desde a reinauguração do Beira-Rio.

Com a vitória, a equipe de Abel Braga larga entre as equipes de frente do Brasileirão. A próxima partida do Inter é contra o Botafogo, no domingo (27), no Maracanã. Já o Vitória, tem uma semana para se recuperar da derrota na estreia e tentar a recuperação contra o Atlético Paranaense, também no próximo domingo, em Pituaçu.

Total domínio colorado

Com o apoio de sua torcida, o Inter pressionou a equipe baiana desde o início. Na primeira oportunidade que recebeu, o chileno Charles Aránguiz, que foi eleito Craque do Gauchão, chutou cruzado e acertou o alvo. Golaço. E em seguida D'Alessandro teve a oportunidade de ampliar, mas desperdirçou. Com a vantagem no placar, os colorados trocavam passes rapidamente e mesmo assim marcavam a saída de bola adversária.

O Vitória pouco ameaçou no primeiro tempo. A equipe treinada por Ney Franco não conseguiu apresentar seu futebol, além de apresentar as mesmas falhas apresentadas no Campeonato Baiano. Aos 14 minutos, Alex, do Inter, finalizou na trave e quase levou o placar ao 2 a 0.

Controlando totalmente a posse de bola, Abel Braga focalizou seus ataques pela lateral direita, com Fabrício indo à linha de fundo pra cruzar e até mesmo finalizar. Na última oportunidade da etapa, aos 43 minutos, D'Alessandro cobrou uma falta que passou próxima ao gol de Wilson.

Susto, mas triunfo garantido

A segunda etapa não começou bem para o Colorado. Logo no primeiro minuto, o Vitória teve a chance de empatar, mas Dinei perdeu a chance. Com alterações táticas, Ney Franco colocou seu escrete mais à frente e conseguiu melhor movimentação de bola, dando menos chances ao Inter e ficando mais tempo com a pelota.

O Inter, por sua vez, tentou administrar a partida e correu riscos. A melhor chance do Colorado na etapa só ocorreu aos 16 minutos, com Rafael Moura, após o centroavante perder oportunidade na entrada da área. E pressionando mesmo, o Inter deu espaço aos baianos. Dida fez uma grande defesa em dois tempos após chute de Dinei e evitou o que seria o empate.

Sendo dominado, Abel Braga também fez alterações e colocou sua equipe um pouco mais recuada, administrando o placar do confronto. Conseguiu. O Vitória não levou mais perigos e o jogo ficou centralizado na meia cancha, até o fim do embate.