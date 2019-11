São Paulo volta a Maceió para enfrentar o CRB pela Copa do Brasil

Nesta quarta (23), CRB e São Paulo se enfrentam, em Maceió, no Rei Pelé, em busca de uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Esta é a segunda vez que o Tricolor vai a capital Alagoana neste ano, já que, na primeira fase, o adversário foi o CSA. Na ocasião, a equipe sofreu para conseguir a vitória, que veio somente no segundo tempo com gol de Osvaldo.

Na primeira fase, o CRB enfrentou o Rondonópolis e, após um empate por 2 a 2 e uma vitória por 2 a 0, a classificação tão desejada veio. E, segundo jogadores e dirigentes, a possibilidade de eliminar o Tricolor é real.

Eduardo Souza treina a marcação pressão

Nesta terça (22), o técnico do CRB, Eduardo Souza, treinou a marção pressão. A prioridade do comandante é dificultar a saída de bola do São Paulo e também a inversão do jogo, fatores que preocupam muito.

"A gente sabe que, pela qualidade, eles vão ter chances contra nós, mas quanto mais deixarmos o São Paulo longe do gol, as chances de levarmos gols é menor. Pecamos nisso contra o ASA, porque marcamos muito atrás no primeiro tempo e demos espaços. Trabalhamos isso para que não ocorra nesse jogo. Vamos dar ênfase no que vimos e no nosso ponto forte, que vinha sendo essa marcação forte no campo do adversário", disse.

Além disso, Eduardo disse que o CRB tem condições de fazer um bom jogo e buscar o resultado: "Vamos respeitar como respeitamos todos os adversários. Claro que devemos ter um cuidado maior por causa da qualidade do adversário, é um time de primeira divisão, mas se você entrar com medo vai ser sufocado e a chance de conseguir o resultado é mínima. Temos condições de fazer um bom jogo e buscar o resultado", declarou o comandante.

Ademilson é novidade no Tricolor

As duas equipes vão para o jogo completas, sem absolutamente nenhum desfalque. No entanto, os técnicos resolveram poupar jogadores por conta do alto desgaste físico. No CRB, o único que pode ficar fora é o atacante Denílson. Já no São Paulo, quem sairá por conta do desgaste é Luis Fabiano, artilheiro da equipe.

Nesta terça-feira (22), Ademilson treinou finalizações, fundamento que Muricy mais critica no centroavante. No treino, ao lado do jogador, estavam Alexandre Pato, Maicon e Boschilia, o que deu pistas de que Ademilson será titular.

Histórico de confrontos

São Paulo e CRB se enfrentaram apenas 3 vezes na história. As três partidas, por incrível que pareça, aconteceram nos anos 70 e pela mesma competição, o Campeonato Brasileiro. A primeira partida, em 1972, o Tricolor foi a Maceió. Com gols de Terto, Pedro Rocha (3), Everaldo e Édson Cegonha, o São Paulo aplicou um sonoro 6 a 2 pela primeira fase da competição nacional.

Um ano depois, também em Maceió, no palco da partida de hoje, o time comandado por José Poy também venceu. Com gol de Ratinho, o Tricolor saiu da capital de Alagoas com a vitória por 1 a 0. Já em 1977, a partida foi no Morumbi. Com gols de Neca (2) e Serginho Chulapa (2), a equipe da casa saiu vencedora com outra goleada: 4 a 0.

Como o experiente atacante Denilson não vai para o jogo, Marcelo Maciel, também atacante, fica como o encarregado de marcar os gols necessários para o CRB sair com a vitoria.O jogador tem passagens por vários times. Luverdense, Paysandu, Sampaio Corrêa, Rio Branco-AC e vários outros times. Em todos eles Marcelo deixou sua marca.

WP