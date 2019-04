San Lorenzo vence o Grêmio na Argentina e arranca vantagem pelas oitavas da Libertadores

Visando recuperar o caminho das vitórias, o Grêmio foi até a Argentina enfrentar o San Lorenzo na noite desta quarta-feira (23), pelas oitavas de final da Libertadores da América. No Nuevo Gasómetro, dois times que não estavam em uma boa fase. Os gremistas estavam sob intensa pressão, pois perderam o Campeonato Gaúcho para o maior rival e estrearam no Brasileirão com derrota. Já o Ciclón, que está priorizando a competição continental, perdeu os últimos três jogos no Torneo Final.

Mas pela Libertadores, as duas equipes tinham ótimas campanhas: o Grêmio fez a segunda melhor campanha geral do torneio, enquanto o San Lorenzo eliminou o Botafogo, de goleada, na última rodada.

O Tricolor teve os desfalques de Rhodolfo e Wendell, lesionados, mas contou com o retorno do goleiro Marcelo Grohe; o time da casa teve as baixas do camisa 10 Leandro Romagnoli e Fontanini – punidos por incidentes ainda pela fase de grupos -, e Nicólas Bandi, lesionado.

Em um jogo fraco tecnicamente e com poucas chances de gols para ambas as equipes, o San Lorenzo largou na frente em busca da vaga nas quartas de final da Libertadores. Com gol de Correa, os argentinos venceram o Grêmio por 1 a 0 e estão com a vantagem para o jogo de volta, que será disputado na próxima quarta-feira (30), na Arena, em Porto Alegre. Quem passar, enfrentará o vencedor do confronto entre Cruzeiro e Cerro Porteño.

-Confira como foi San Lorenzo x Grêmio em tempo real.

Primeiro tempo de pouco futebol

Os primeiros minutos de partida mostraram um San Lorenzo agressivo e com intensas trocas de passes, enquanto o time gaúcho tratou de manter-se na marcação. Aos 10 minutos, o primeiro chute a gol do jogo partiu dos argentinos: Matto recebeu e mandou uma bomba da entrada da área, mas a bola passou por cima do gol de Marcelo Grohe.

Dudu comandava os contra-ataques do Grêmio, mas não levava perigo à área argentina pelo isolamento de Barcos no ataque, com isso, a bola não chegava em seus domínios. Mas com o tempo, os gaúchos encaixaram os passes e passaram a frequentar o campo argentino. A grande chegada na primeira etapa ocorreu com 37 minutos, onde o camisa 7 avançou e lançou Barcos, que já mandava por cobertura sobre Torrico, mas o bandeirinha marcava impedimento do centroavante.

O tricolor gaúcho conseguiu adiantar a sua marcação e contava com os avanços de Dudu para abrir o placar; Já o San Lorenzo caiu de produção e não obteve êxito em seus contra-ataques. Aos 47 minutos, fim de primeiro tempo. As equipes não saíram do zero a zero.

San Lorenzo garante vantagem para o jogo de volta

As equipes retornaram sem mudanças. Logo aos 6 minutos, o San Lorenzo abriu o placar com Correa. Após troca de passes, o argentino não se intimidou com os marcadores e mandou uma bomba, sem chances para Marcelo Grohe. Estava aberto o placar no Nuevo Gasómetro, 1 a 0.

O Grêmio tentava reagir com as investidas de Dudu, como no primeiro tempo. A grande chance da equipe na segunda etapa foi em um lance bisonho, desde a sua ocorrência até a sua execução: Pará cruzou para a área e a zaga afastou para o próprio goleiro, então, o juíz marcou falta na frente do gol do San Lorenzo. Dudu e Barcos foram para a cobrança e o Pirata isolou a bola no chute.

Após abrir o placar, o time da casa tratou de se fechar na marcação e explorar o contra-ataque para garantir o resultado. E o Grêmio pressionou em busca do empate lançando bolas constantemente para a área, mas não obteve êxito. Aos 48, o árbitro Enrique Osses apitou o fim do primeiro jogo das oitavas de final. O San Lorenzo venceu por 1 a 0 e está com a vantagem para o duelo de volta na Arena.