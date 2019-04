Celso Roth lamenta resultado de empate no Couto Pereira

Após o empate em 0 a 0 na partida entre Coritiba e Santos, na noite deste sábado (26), no estádio Couto Pereira, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico coxa-branca Celso Roth demonstrou insatisfação com mais um resultado sem vitória. O meia Robinho também lamentou a falta de gols do time no campeonato.

Em entrevista coletiva após o fraco empate sem gols, Roth destacou que o Coritiba merecia mais sorte no resultado. De acordo com o treinador, o time apresentou em campo o que foi passado na preleção.

“Projetamos uma marcação especial em cima do Cicinho e do Cícero, e realizamos. O Gil desempenhou um bom papel no meio impedindo as principais jogadas do adversário”, declarou o técnico.

Apesar de não ter sofrido gols em duas partidas, a sequência sem vitórias já incomoda o técnico alviverde.

“Não estou satisfeito, é claro que fiquei chateado com o resultado. Estou aqui ressaltando a entrega dos jogadores, mas não podemos achar que está de bom tamanho. Perdemos muitas oportunidades e isso não pode acontecer”, ressaltou Roth.

Para a sequência do campeonato, o treinador projeta pouco tempo para treinamentos e novos métodos para superar essa ausência.

“Vamos utilizar da tecnologia, assim como já fizemos nessa partida, para passar os pontos a serem explorados em nossos adversários”, afirmou o treinador.

O meio de campo Robinho também falou após a partida contra o Santos. O jogador lamentou as oportunidades desperdiçadas, mas destacou que o grupo está fazendo o que Roth tem pedido.

“Perdi duas chances que não poderia perder. Não estou satisfeito, é claro que fiquei chateado com o resultado. Estou aqui ressaltando a entrega dos jogadores, mas não podemos achar que está de bom tamanho. Perdemos muitas oportunidades e isso não pode acontecer. Ano passado o que nos garantiu na Série A foram as vitórias dentro de casa”, finalizou o jogador.

