Em Uberlândia, Cruzeiro e São Paulo duelam pela segunda vitória no Brasileiro

Neste domingo (27), Cruzeiro e São Paulo se enfrentam pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 2014, em Uberlândia, no Parque do Sabiá, às 16h. As duas equipes estrearam com vitória na competição. O São Paulo venceu em casa, por 3 a 0, frente ao Botafogo. O Cruzeiro por 2 a 1, frente ao Bahia.

As duas equipes vão com força máxima. Pelos lados do São Paulo, Pato e Luis Fabiano estão prontos para infernizar a zaga do Cruzeiro. Já pelos lados da Raposa, o quarteto fantástico está pronto: Ricardo Goulart, Everton Ribeiro, Willian e Julio Baptista. O torcedor que for ao Parque do Sabiá verá um grande jogo.

No Cruzeiro, a única baixa é Dagoberto

A equipe Cruzeirense, mesmo com compromisso importante no meio de semana, diante do Cerro Porteño, pela Copa Libertadores, vai com força máxima para a partida. A única baixa, no entanto, é o atacante Dagoberto.

Durante a semana, o técnico Marcelo Oliveira pôde treinar o elenco em fundamentos específicos, como finalização, passe, etc. Sobre isso, o técnico disse que é importante treinar esses fundamentos.

"Tudo caminhando bem, o time B foi bem na Bahia, trouxe a vitória, aqueles que tinham descansar, descansaram. Fizemos uma semana proveitosa, trabalhando as situações que quando não se joga sábado e quarta, domingo e quarta, são possíveis, como finalizações, sequência de faltas, que é tão importante. Estamos preparados para fazer um grande jogo contra um ótimo adversário, que deve ser um jogo muito interessante", declarou o treinador.

Neste sábado (26), o Cruzeiro treinou no local da partida, no Parque do Sabiá. A atividade foi tranquila, com "roda de bobinho" e treino recreativo, além de cobranças de pênaltis. Sobre jogar fora do Mineirão, o zagueiro Bruno Rodrigo disse que o time é experiente e que são acostumados em jogar em outros campos.

"Fizemos esse treino antes do jogo, estamos acostumado com o Mineirão, mas se atrapalhar, vai ser pouca coisa, é um pouco diferente, mais pesado, mas estamos acostumados a jogar em outros campos, somos experientes e não vamos sentir isso não", disse o zagueiro.

Luis Fabiano volta e São Paulo terá time completo

O Tricolor terá time completo para a partida. Na derrota frente ao CRB, pela Copa do Brasil, Luis Fabiano foi poupado, mas voltará à equipe neste domingo. Com isso, o camisa 9 fará dupla de ataque com Alexandre Pato. Com os dois em campo, o Tricolor ainda não perdeu. Foram três jogos e três vitórias.

O técnico do São Paulo, Muricy Ramalho, confirmou que colocará em campo a mesma equipe que venceu o Botafogo, pela primeira rodada.

"Contra o Botafogo, foi a primeira vez que jogaram assim. Tem que dar confiança, senão fica mudando demais. Não quer dizer nada que é esse time que vai jogar. Começou muito bem a competição e, por isso, deve jogar", declarou o técnico.

Já sobre Luis Fabiano, o técnico Muricy Ramalho disse porque não levou o jogador para a partida de quarta-feira (23), além de falar que o São Paulo 'tem que cuidar dele'.

"A gente cuidou dele neste jogo. Não é questão de sequência, era de viagens. Foi até bom que não foi mesmo (à Maceió). A viagem foi muito dura, principalmente a de volta. A gente tem que cuidar dele. Jogou todas quando esteve bem, não faltou a nenhum treinamento. Ele é muito importante para nós, porque é único no nosso time que faz essa função. Só ficou fora do jogo para descansar.", disse Muricy.

A única baixa do São Paulo é o lateral Paulo Miranda, machucado. O jogador, por conta de um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito, ficará um mês fora. No entanto, o camisa 13 não era figura frequente nas partidas do Tricolor.

Histórico do confronto

Cruzeiro e São Paulo se enfrentaram 60 vezes na história. Foram, até hoje, 30 vitórias do Tricolor, 14 da Raposa e 16 empates. Além disso, o São Paulo marcou 90 gols e o Cruzeiro 61.

Em 2000, aconteceu o jogo mais incrível da história do confronto. Foi na final da Copa do Brasil, no Mineirão. O São Paulo abriu o placar, mas Fabio Junior e Giovanni viraram o jogo para o Cruzeiro nos últimos 15 minutos, e o Cruzeiro se consagrou campeão da competição nacional.

Os convocados

Cruzeiro: Elisson, Fábio, Ceará, Samudio, Egídio, Mayke, Bruno Rodrigo, Dedé, Léo, Henrique, Lucas Silva, Nilton, Souza, Tinga, Alisson, Everton Ribeiro, Júlio Baptista, Marlone, Ricardo Goulart, Borges, Marcelo Moreno e Willian.

São Paulo: Rogério Ceni, Denis, Alvaro Pereira, Reinaldo, Douglas, Luis Ricardo, Antonio Carlos, Rodrigo Caio, Edson Silva, Souza, Denilson, Hudson, Paulo Henrique Ganso, Maicon, Boschilia, Luis Fabiano, Alexandre Pato, Osvaldo, Ademilson e Pabon.

