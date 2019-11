Com a cabeça na Libertadores, Grêmio e Atlético-MG se enfrentam na Arena

Em busca de recuperação após tropeços na primeira rodada, Grêmio e Atlético-MG entrarão em campo na tarde deste domingo (27), a partir das 18h30, na Arena, em partida válida pela 2º rodada do Campeonato Brasileiro.

Na estreia do Brasileirão, o Grêmio perdeu para o Atlético-PR pelo placar de 1 a 0, enquanto o Galo não saiu do zero, em casa, diante do Corinthians. Esse empate, juntamente com a derrota da equipe mineira pela Libertadores da América no meio da semana, culminou na demissão do comandante Paulo Autuori. Com isso, Levir Culpi assumiu a comissão técnica do clube.

Já o tricolor gaúcho vive uma fase de tensão. Após perder o Campeonato Gaúcho para o seu maior rival, o Inter, a equipe de Enderson Moreira levou a pior na primeira rodada do nacional e também saiu de campo derrotado para o San Lorenzo, pela Libertadores.

Grêmio com foco total na Libertadores

Dando prioridade à competição continental, o clube gaúcho vai com time reserva diante do Galo. Da equipe considerada titular, apenas Marcelo Grohe, Ramiro e Luan irão a campo. O meia-atacante será testado pela primeira vez após cirurgia na mão. Nos outros setores, todos terão mudanças diante dos mineiros.

A equipe foi definida no último treino, realizado no sábado (26), no Estádio Olímpico. O lateral Wendell, que se recupera de torção no tornozelo, apenas correu em volta do gramado juntamente com o atacante Kleber, afastado dos campos devido a uma cirurgia no joelho.

Pela Libertadores, o tricolor gaúcho perdeu para o San Lorenzo pelo placar de 1 a 0, na Argentina, e precisa vencer por dois gols de diferença para reverter o resultado e avançar para as quartas de final da competição.

Galo não poupará titulares pelo Brasileirão

O Galo, que ocupa a nona posição no campeonato, também dividido entre duas competições, não poupará jogadores para o duelo diante do Grêmio. O recém-contratado Levir Culpi, em seu segundo dia no comando do time mineiro, fará apenas uma mudança na equipe: Revér, que jogou no meio da semana mas ainda está sem ritmo de jogo devido a cirurgia no tornozelo direito, sai da zaga e dará lugar para Alex Silva.

No restante, o time será o mesmo que perdeu para o Nacional de Medellín, pela Libertadores da América. A última atividade realizada pelos mineiros foi no centro esportivo da Ulbra, em Canoas, e os jogadores realizaram um coletivo cercado de muita conversa.

Pela Libertadores, o Atlético-MG levou a pior para os colombianos por 1 a 0, e como o Grêmio, precisa vencer por dois gols de diferença para avançar para a próxima fase da competição.

