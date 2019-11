Grêmio x San Lorenzo, Copa Libertadores 2014 e

E um dos duelos das quartas de final já está definido: San Lorenzo x Cruzeiro. O jogo de ida será na Argentina e o de volta no Mineirão.

Já os atletas do Grêmio estão todos no vestiário.

Jogadores do San Lorenzo comemoram muito dentro da Arena com a sua torcida.

Werley: "Nossa equipe era superior. Mas eles foram melhores nas cobranças e estão classificados".

GOL DO SAN LORENZO! BUFFARINI MARCA E COLOCA O TIME ARGENTINO NAS QUARTAS DE FINAL DA LIBERTADORES!

GOL DO GRÊMIO! Rodriguinho marca!

GOL DO SAN LORENZO! Blandi amplia a vantagem!

NA TRAVE! Maxi Rodríguez bate, o goleiro pega, bate na trave e vai para fora!

GOL DO SAN LORENZO! Matos marca o gol!

GOL DO GRÊMIO! Riveros bate no meio. Tudo igual!

GOL DO SAN LORENZO! Ortigoza marca!

PEGA TORRICO! Barcos bate no canto e o goleiro pega!

Barcos inicia as cobranças.

LISTA SAN LORENZO Ortigoza, Matos, Blandi, Buffarini e Piatti

LISTA DO GRÊMIO Barcos, Riveros, Maxi Rodriguez, Rodriguinho e Werley.

23:55 Fim de jogo para Cerro Porteño x Cruzeiro. O time brasileiro venceu por 2 a 0 e está nas quartas de final. Agora, aguarda o vencedor do confronto entre argentinos e gaúchos para definir seu adversário!

48' FIM DE JOGO NA ARENA! Grêmio 1x0 San Lorenzo. Iremos para os pênaltis!

47' SUBSTITUIÇÃO NO SAN LORENZO Sai: Elizari Entra: Blandi

46' Dudu cobra e a zaga tira.

45' Escanteio para o Grêmio!

43' Grêmio pressiona em busca do segundo gol e evitar os pênaltis.

42' Gentilleti cobra falta no canto direito de Grohe, que sai pela linha de fundo.

40' CARTÃO AMARELLO PARA EDINHO!

38' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! Dudu abre o placar na Arena! Lucas Coelho toca para Rodriguinho, que cruza no segundo poste para Dudu, que manda de cabeça para o fundo das redes! Incendeia a Arena!

36' RECORDE DE PÚBLICO! Público total na Arena é de 47.244 torcedores!

35' Ortigoza cobra e Riveros tira. No rebote, Piatti arrisca de longe e Grohe faz a defesa!

35' Matos sofre falta na intermediária.

34' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO Sai: Pará Entra: Lucas Coelho

32' Prósperi é lançado, mas está em posição de impedimento.

31' AH, DUDU! Mais uma jogada do meia, que tabela com Werley, mas se atrapalha no momento em que recebe o passe de volta.

30' Dudu tenta a jogada individual, mas esbarra na marcação argentina.

28' SUBSTITUIÇÃO NO SAN LORENZO Sai: Correa Entra: Elizari

28' Valdés cobra a falta e a bola passa por todo mundo. Tiro de meta.

26' CARTÃO AMARELO PARA PARÁ! Por falta em Piatti.

25' Grêmio pressiona o San Lorenzo, mas peca nas finalizações.

24' SUBSTITUIÇÃO NO SAN LORENZO Sai: Villalba Entra: Pósperi

24' Dudu cobra e a defesa do San Lorenzo afasta.

23' Rodriguinho cobra e a zaga afasta. No rebote, Barcos chuta e a bola é desviada. Mais um escanteio!

23' Escanteio para o Grêmio!

22' San Lorenzo aproveita falha no passe e avança no contra-ataque, porém Villalba, na hora do chute, é interceptado por Wendell.

21' Grêmio faz uma 'blitz' nesse momento no campo do San Lorenzo, explorando os cruzamentos.

20' NA TRAVE! Rodriguinho cobra, a bola desvia em Geromel e bate na trave!

20' Falta para o Grêmio.

19' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO Sai: Luan Entra: Maxi Rodríguez

17' Correa cobra escanteio e a bola passa por dois jogadores argentinos e sai pela linha de fundo.

16' Luan erra passe e concede contra-ataque ao San Lorenzo, que cava escanteio.

15' Dudu comete falta de ataque.

14' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO Sai: Zé Roberto Entra: Rodriguinho

13' Contra-ataque do San Lorenzo. Villalba recebe lançamento, mas não alcança e manda pela linha de fundo. Tiro de meta para Grohe.

12' Barcos cai na área pós disputa de bola. Jogador pede pênalti, mas o juiz manda seguir.

10' Piatti rouba a bola pela lateral, tenta o drible, mas para na marcação gremista.

9' Após furo da zaga, Barcos avança e chuta cruzado, forte para o gol. Torrico faz a defesa!

7' Barcos recebe o passe e cruza para a área, mas a bola fica nas mãos de Torrico.

4' NÃO VALEU! Após cobrança de Zé Roberto, a bola é rebatida dentro da área e sobra para Barcos, que manda para o fundo das redes. Os jogadores comemoram, mas o juíz anula o gol, pois o centroavante estava em posição de impedimento.

3' Pará tenta o cruzamento e a bola é desviada para escanteio.

2' Mercier é lançado, alcança a bola, mas logo depois perde o domínio e a manda pela linha de fundo.

1' Zé Roberto cobra e a zaga tira.

0' Logo nos primeiros instantes, Grêmio tem uma falta a seu favor.

0' COMEÇA A SEGUNDA ETAPA! Saída é do San Lorenzo.

21:04 Equipes retornam sem alterações para o 2º tempo.

22:52 Com esse resultado, o San Lorenzo está avançando para as quartas da Libertadores, pois venceu o primeiro jogo por 1 a 0.

Dudu: "Time está procurando o gol e, com isso, corremos o risco de errar. Para o 2º tempo, temos que caprichar no último passe e abrir o placar".

Werley: "Jogo complicado. Criamos algumas oportunidades, mas não aproveitamos. Temos que fazer o gol".

46' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Grêmio 0x0 San Lorenzo.

45' Zé Roberto cobra a falta, a bola bate na barreira e dá rebote nos pés de Luan, que chuta na zaga.

44' Teremos 1 minuto de acréscimo!

44' Grêmio não consegue sair do seu campo de defesa. A torcida vaia.

43' Falta é cobrada e Pedro Geromel tira.

42' Falta para o San Lorenzo!

42' Jogo fica mais truncado neste momento, onde a bola é disputada através de faltas.

40' Villalba recebe, avança pela lateral, mas perde a bola para Wendell.

39' CARTÃO AMARELO PARA GENTILETTI! Por falta em Barcos.

37' PERDEU! Barcos recebe, dribla dentro da área, e na cara do gol, chuta para fora!

36' CARTÃO AMARELO PARA ZÉ ROBERTO! Por falta em Piatti.

35' Barcos tenta lançar Dudu, mas o meia não alcança a bola.

34' Grêmio erra muitos passes e lançamentos na partida.

33' Luan cobra muito mal e a zaga do San Lorenzo tira.

32' Escanteio para o Grêmio!

31' Wendell sofre falta de Correa.

29' Correa cobra e manda a bola pela linha de fundo. Tiro de meta.

29' Escanteio para o San Lorenzo!

28' Piatti arrisca rasteiro de fora da área e a bola sai pela linha de fundo.

27' Ortigoza lança Mas, porém o lateral não alcança.

24' Ortigoza acha Matos, mas Pará intercepta o lance. Na sequência, Barcos comete falta de ataque.

23' Escanteio é cobrado e Pedro Geromel afasta.

22' Zé Roberto cruza e a zaga tira nos pés de Pará, que erra na saída de bola e concede contra-ataque ao San Lorenzo. Porém, o avanço sai para escanteio.

22' Falta para o Grêmio!

21' Grêmio tenta três cruzamentos em um minuto, mas não obtém êxito em nenhum deles.

19' Buffarini avança pela lateral, mas o seu cruzamento para na arquibancada.

18' Barcos acha Edinho, que arrisca de fora da área e a bola passa por cima do gol de Torrico. Tiro de meta.

14' Após troca de passes, Barcos recebe na frente da área, gira, porém é interceptado no momento do chute. No rebote, Zé Roberto é quem tenta o avanço, mas a zaga argentina tira novamente.

13' Zé Roberto cobra e a bola passa por todo mundo dentro da área.

13' Escanteio para o Grêmio!

11' Zé Roberto cobra escanteio e Torrico tira de soco.

10' BUFFARINI SALVAA! Dudu toca para Barcos, que manda por cobertura sobre Torrico. Porém Buffarini tira a bola em cima da linha! Escanteio!

9' Zé Roberto cobra e a zaga tira. No rebote, Barcos tenta o chute, mas é interceptado.

8' Dudu sofre falta de Villalba.

7' Edinho erra duas vezes na saída de bola e concede ataque ao San Lorenzo. Buffarini cruza para a área, mas não havia ninguém.

6' Wendell rouba a bola, avança pelo lado esquerdo, mas erra no momento do cruzamento, que vai nas mãos do goleiro Torrico.

5' Mas é lançado, mas Pará intercepta a jogada.

4' Gentiletti comete falta em Barcos no meio-campo.

3' Mas perde o domínio e deixa a bola sair pela linha de fundo. Tiro de meta.

1' Já nos primeiros instantes, Grêmio tenta trocar passes enquanto o San Lorenzo aperta a marcação.

0' BOLA ROLANDO! Saída é do Grêmio.

21:59 Tudo pronto para a bola rolar.

21:57 Hino Nacional é executado.

21:55 Torcida do Grêmio canta muito neste momento!

21:53 Grêmio e San Lorenzo estão no gramado da Arena!

21:40 O Vélez Sarsfield, dono da melhor campanha geral da Libertadores, foi eliminado pelo Nacional, do Paraguai. Com isso, o Grêmio torna-se o time com o melhor aproveitamento da competição. Se avançar de fase, decidirá todas as partidas em casa.

21:30 Torcedores do San Lorenzo também estão presentes na Arena.

21:22 Neste momento, os goleiros do Grêmio aquecem no gramado.

21:14 RESERVAS DO GRÊMIO Tiago, Bressan, Ramiro, Maxi Rodriguez, Rodriguinho, Everton e Lucas Coelho.

21:14 RESERVAS DO SAN LORENZO Álvarez, Prósperi, Kannemann, Kalinski, Navarro, Elizari e Blandi.

21:12 GRÊMIO CONFIRMADO! Marcelo Grohe; Pará, Werley, Geromel e Wendell; Edinho, Riveros, Zé Roberto, Luan e Dudu; Barcos.

21:10 SAN LORENZO CONFIRMADO! Torrico; Buffarini, Valdés, Gentiletti e Mas; Mercier, Ortigoza, Villalba e Piatti; Correa e Matos.

20:53 Aos poucos, os torcedores vão chegando à Arena, palco do duelo desta noite.

20:40 A delegação do Grêmio desembarcou neste momento na Arena. Jogadores seguiram o rumo do vestiário. Cerca de cinco minutos antes, foi a vez do time do San Lorenzo chegar ao estádio.

20:30 O volante Edinho recebeu uma montagem curiosa de um torcedor gremista, onde o presidente do clube, Fábio Koff, aparece vestido como papa. O altleta brincou sobre a imagem: "Se o San Lorenzo tem o papa Francisco, nós temos o papa Koff". Confira a foto:

20:29 Após treinamento na Arena, o centroavante Barcos falou sobre o confronto: "Não podemos deixar o adversário jogar, pois o ataque do San Lorenzo é forte e rápido. Sabemos que precisamentos fazer os gols, mas não podemos descuidar da marcação".

20:28 Além do Grêmio, o Cruzeiro entrará em campo nesta noite de futebol. O time mineiro visitará o Cerro Porteño. Na quinta-feira (1), o Atlético-MG enfrentará o Nacional de Medellín.

20:27 Esse será o segundo jogo da história entre Grêmio e San Lorenzo. Antes da Libertadores de 2014, as equipes nunca haviam se enfrentado.

20:26 Já o San Lorenzo não terá alterações na sua escalação para o duelo. O time será o mesmo que atuou contra os gaúchos na semana passada.

20:25 Mesmo tentando fazer mistério, a escalação do Grêmio será diferente dos outros jogos. Um volante será sacado para a entrada de mais um meia na equipe. Com isso, o quarteto ofensivo será formado com: Zé Roberto, Luan, Dudu e Barcos.

20:24 No último treino da equipe, o técnico Enderson Moreira fechou os portões à imprensa. O que se sabe é que Geromel e Werley formarão a zaga titular; O meia Luan, que atuou diante do Atlético-MG, estará em campo, juntamente com o lateral Wendell, recuperado de torção no tornozelo. Ao final das atividades, os jogadores treinaram cobranças de pênaltis.

20:23 Além de Alan Ruíz, o zagueiro Rhodolfo, com lesão na coxa esquerda, desfalcará o Grêmio novamente. Ele já tinha ficado de fora do primeiro jogo diante dos argentinos.

20:22 O San Lorenzo, após desembarcar no Brasil, treinou na tarde de terça-feira (29) na Arena, palco do confronto.

20:21 Ao torcedor que comparecer a Arena: coração forte. Isso porque em 75% dos jogos de matas da Libertadores, o Tricolor só eliminou o adversário através dos pênaltis. Das quatro vezes que conseguiu reverter um resultado do primeiro jogo, três foram na marca do cal.

20:20 Para a partida de logo mais, dezessete atletas do San Lorenzo foram relacionados. São eles: Torrico, Álvarez, Gentiletti, Valdés, Mas, Prósperi, Kannemann, Buffarini, Voboril, Mercier, Ortigoza, Navarro, Elizari, Kalinski, Piatti, Correa, Villalba, Matos e Blandi.

20:19 No Campeonato Argentino, onde o Gimnsasia é líder, o adversário gremista ocupa a sétima posição, com 24 pontos em 16 partidas disputadas.

20:18 O Grêmio vai em busca do Tri da Libertadores, enquanto o San Lorenzo tenta levantar pela primeira vez a taça da competição sul americana.

20:17 Já o Tricolor foi o líder do Grupo 6, com 14 pontos e arrecadou a segunda melhor campanha geral da competição, perdendo apenas para o Veléz. Era o único representante brasileiro nesta chave.

20:16 O San Lorenzo, conhecido mundialmente como o "time do Papa", chegou às oitavas de final após participação no Grupo 2, onde alcançou a 2º colocação, com oito pontos. O Botafogo também esteve nessa chave, porém foi goleado pelos argentinos e deu adeus à competição.

Confira como foi a primeira partida entre San Lorenzo x Grêmio, minuto a minuto

20:15 Como terá casa lotada, o Grêmio quer evitar que o grito de gol fique preso na garganta do seu torcedor, como ocorreu em outros jogos. Quando teve a capacidade máxima do estádio, em dez ocasiões, o aproveitamento do tricolor foi abaixo da média, cerca de 46%. Porém, em outras partidas, ele subiu para 68%.

20:14 A equipe argentina não possuí nenhum desfalque para o confronto de logo mais. O jovem Correa, de apenas 19 anos e autor do gol no jogo de ida, estará em campo.

20:13 O San Lorenzo desembarcou em Porto Alegre no fim da manhã de terça-feira (29). Confiantes, sorridentes e precisando apenas de um empate para avançarem de fase, os jogadores falaram que esperam um jogo complicado e que será lindo ver a Arena lotada.

20:12 Por estar dando prioridade à Libertadores da América, o Grêmio entrou com time reserva pelo campeonato nacional, no último fim de semana e venceu o time do Atlético-MG, atual campeão da competição sul americana, pelo placar de 2 a 1. Os titulares acompanharam a partida e agradeceram o triunfo dos suplentes, afirmando que a interrupção de uma sequência de três jogos sem vitória melhora o clima no vestiário.

20:11 O grande desfalque gremista para a partida ficará por conta de Alan Ruíz, que pertence ao San Lorenzo e está emprestado ao time gaúcho. Com grande atuação no último domingo (27), diante do Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro, o atleta falou sobre o duelo: “Será um jogo muito complicado. O San Lorenzo possui jogadores rápidos que jogam em contra-ataque. Fico triste por não poder ajudar o time, mas espero que o Grêmio se classifique”.

SINAL DE CASA CHEIA! Até a noite de terça-feira (29), restavam apenas 4 mil ingressos para o jogo entre gaúchos e argentinos.

20:10 Quem ganhar esse duelo enfrentará, nas quartas de final, o vencedor de Cruzeiro x Cerro Porteño. No primeiro jogo, as equipes empataram em 1 a 1.

20:09 No jogo de ida, na Argentina, o San Lorenzo levou a melhor pelo placar de 1 a 0. Com isso, o Grêmio precisa de uma vitória com dois gols de diferença para avançar de fase. Confira o gol:

20:05 A partida de logo mais será às 22h, na Arena, em Porto Alegre.

20:00 Boa noite, caro torcedor! Acompanhe com a VAVEL BRASIL todos os lances do confronto entre Grêmio e San Lorenzo, pelas oitavas da Copa Libertadores da América. Siga em tempo real!