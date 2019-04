Paulo Henrique Ganso: "Com quatro atacantes e ninguém para criar, fica difícil"

No último sábado (3), o São Paulo empatou com o Coritiba, no Pacaembu, por 2 a 2. Paulo Henrique Ganso, figura frequente no time de Muricy Ramalho, foi barrado pelo técnico e começou a partida no banco de reservas. O comandante Tricolor iniciou a partida com quatro atacantes e nenhum armador, fato que irritou o camisa 10.

Para começar, Ganso foi questionado sobre o que falta para o São Paulo conseguir engrenar no Campeonato Brasileiro.

"Falta achar um time e deixar esse time jogar", disse.

Logo após, Ganso falou como foi começar a partida no banco de reservas e ver o time sem criatividade dentro de campo.

"É difícil administrar isso, ver o jogo do banco de reservas. Com quatro atacantes e ninguém para criar fica difícil. Todos os atacantes receberam bolas de costas. Acho que entrei bem, o time teve chances e poderíamos ter saído de campo com a vitória", declarou Ganso.

Esta é a segunda vez que Muricy Ramalho tira Paulo Henrique Ganso do time. No Campeonato Paulista, diante do XV de Piracicaba, o comandante tirou o camisa 10 do time, que entrou no segundo tempo e fez jogadas para dois gols. Contra o Coritiba, Ganso deixou Ademilson na cara do gol para empatar.