Rodrigo Caetano afirma que Vasco está em busca de mais reforços

O Vasco contratou quatro atletas na última semana - o volante Fabricio, o zagueiro Anderson Salles, o meia Guilherme Biteco e o atacante Rafael Silva -, que ainda não puderam estreiar, pois não foram regularizados a tempo do último jogo pela Série B, sábado passado (3), contra o Atlético-GO, por conta do feriado do Dia do Trabalho. Mas o Gigante da Colina espera contar com todos já no próximo jogo da equipe, que será contra o Treze-PB, nesta quarta-feira (7), pelo jogo de volta da Copa do Brasil.

O diretor executivo Rodrigo Caetano afirmou que o grupo ainda não está fechado e que o clube ainda busca mais dois ou três jogadores. Rodrigo destacou que a diretoria também está de olho no mercado sul-americano e que pode contratar mais um atleta estrangeiro, apesar das dificuldades financeiras.



"Não é fácil você hoje em dia contratar, às vezes a gente fala em relação ao mercado sul-americano e considerando somente a remuneração. Não é apenas a remuneração, os salários pagos no Brasil são superiores, e já não estão tão mais superiores porque graças a Deus o Brasil está voltando à realidade. Tem a questão do vínculo, o jogador que se destaca nos clubes sul-americanos, o clube brasileiro não tem capacidade de aquisição na maioria das vezes. A operação não é simples por isso, mas é um mercado que nós temos realmente que observar a possibilidade de contratar jogadores, é uma possibilidade que existe. Nós sempre deixamos essa quinta vaga para estrangeiro justamente para, se aparecer oportunidade, por que não contratar? Claro que sim.", disse o dirigente à Rádio Tupi.



O próximo jogo do Vasco será na quarta-feira (7), contra o Treze, às 22h, em São Januáiro, pela Copa do Brasil. A equipe Cruzmaltina pode até perder por 1 a 0 que se garantirá na terceira fase, pois venceu em Campina Grande, no jogo de ida, por 2 a 1.